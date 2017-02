VN: aantal burgerslachtoffers Afghanistan in 2016 op recordhoogte

Het aantal burgers dat is overleden of gewond geraakt als gevolg van de gewapende strijd in Afghanistan was de afgelopen 15 jaar niet zo hoog als in 2016. Dat blijkt volgens persbureau AFP uit maandag door de Verenigde Naties (VN) gepresenteerde cijfers. Daarbij valt vooral op dat fors meer kinderen slachtoffer werden.

In totaal vielen vorig jaar 11.418 burgerslachtoffers te noteren: 3.498 van hen overleden, de rest raakte gewond. Hoewel het aantal burger dat omkwam licht afnam, nam het totaal aantal slachtoffers - doden en gewonden samen - wel met 3 procent toe ten opzichte van 2015. Dat kwam doordat het aantal gewonden steeg met 6 procent.

Opvallend is dat het aantal getroffen kinderen met bijna een kwart is toegenomen ten opzichte van een jaar eerder: 923 minderjarigen kwamen om het leven, 2.589 kinderen raakten gewond. De VN noemen die stijging in een reactie “disproportioneel”.

Grondoffensief nabij stedelijke gebieden

Het hoge aantal slachtoffers is volgens de organisatie vooral het resultaat van het grondoffensief in het land dat steeds dichter bij stedelijke gebieden wordt uitgevoerd. Ook liggen er nog veel explosieven her en der over het land verspreid, een overblijfsel van de oorlog in Afghanistan de afgelopen jaren.

Met name in het zuiden van het land is er volgens de VN sprake van een stijging. De afgelopen jaren hebben landen die betrokken waren bij de strijd in Afghanistan hun troepen steeds meer teruggetrokken. Daarbij verplaatsten de gevechten zich naar plaatsen dichter bij de steden.

Met name anti-regeringspartijen, zoals de terroristische Talibaan, zijn volgens de VN verantwoordelijk voor het hoge aantal slachtoffers (61 procent). Ook Islamitische Staat wordt daartoe gerekend: het aantal aanvallen door die terreurorganisatie vertienvoudigde in een jaar tijd. Overigens droegne pro-regeringstroepen in negatieve zin bijdroegen aan het slachtoffertal (22 procent van de doden en gewonden).