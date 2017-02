Vier vragen over de E-Divisie

Het is zover: er is een virtuele variant van de Nederlandse voetbalcompetitie. Vier vragen over het FIFA-toernooi dat deze week van start gaat.

1 Wat is de E-Divisie?

Zou Marc Rondagh, van Eredivisie CV, het aan een leek moeten uitleggen, dan zou hij zeggen: de Nederlandse voetbalcompetitie naspelen op de computer. De achttien eredivisieclubs hebben elk een ‘eSporter’ aan zich verbonden: een gamer die goed is in voetbalspel FIFA 17. Zij nemen het tegen elkaar op in wekelijkse speelronden, gespiegeld aan de echte eredivisie. Moet AZ ‘in het echt’ tegen Ajax, dan komen hun gamers die week ook tegen elkaar uit.

Het verschil is dat ze in de E-Divisie niet uit en thuis spelen; iedereen speelt één keer tegen alle anderen. Het seizoen omvat dus 17 speelronden. De gamers spelen afwisselend op de twee belangrijkste consoles van het moment, de Playstation 4 en de Xbox One. Wedstrijden duren tweemaal zes minuten.

Wat de spelers bij de E-Divisie als salaris of vergoeding krijgen, is grotendeels onduidelijk. Maar Niels Krist (SC Heerenveen) doet het volgens de clubsite “op vrijwillige basis”. Rondagh weet toevallig dat de ‘eSporter’ van FC Nantes (Frankrijk) 3.000 euro per maand verdient, terwijl die van Schalke 04 (Duitsland) een stagevergoeding van zo’n 500 euro krijgt. Anderen krijgen niet meer dan een onkostenvergoeding.

Lees ook de reportage: Gamen op het kunstgras - over de eerste opnames van de E-Divisie

Er is geen prijzengeld in de E-Divisie, maar de nummers 1 en 2 van de ranglijst gaan wel ‘Europa in’. Begin mei is er een Europees toernooi in Madrid, en daarna een WK. Daar ligt 1,3 miljoen dollar prijzengeld klaar.

2 Wie zijn die eSporters?

Het idee voor de E-Divisie is er sinds begin 2015. Bij een pilot nodigden de bedenkers al eens goede FIFA’ers uit; zij hadden toernooien gewonnen of stonden hoog in de online ranglijsten. Dat leverde een lijst op met getalenteerde spelers, die in sommige gevallen aan een club van hun keuze konden worden gekoppeld.

Andere clubs gingen zelf op zoek, zoals Ajax: eind september contracteerde de club de Amsterdammer en meervoudig Nederlands kampioen Koen Weijland (23) en onlangs Dani Hagebeuk (19). Hagebeuk, en niet Weijland, komt in de E-Divisie voor Ajax uit. PSV hield een FIFA-toernooi in het eigen stadion, waar bijna 400 gamers op af kwamen en Romal Abdi (27) als beste uit kwam. Feyenoord trok vorige maand Quinten van der Most (18) aan. Ongeschreven regel lijkt dat de spelers supporter zijn van de club waar ze voor gamen en/of uit de regio komen.

Dat leverde bij ADO Den Haag meteen een klein relletje op: Andries Smit won bij de selectiedag, maar werd online flink aangepakt toen uit oude tweets bleek dat hij eigenlijk fan is van aartsrivaal Ajax. Smit trok zich vorige week terug, waarna ADO Mitchel Denkers als vervanger koos. Die heeft al zeven jaar een seizoenskaart van de club.

Lees ook: Een gamer in de selectie van Ajax - over Koen Weijland, die in september als eerste eSporter bij een Nederlandse club tekende

3 Waar is de E-Divisie te volgen?

Als de E-Divisie na deze week, met elke dag een hele speelronde, de echte competitie heeft bijgehaald, zijn er elke woensdag, donderdag en vrijdag drie duels. Die zijn integraal te zien op YouTube-kanaal ‘E-Divisie’ en via Twitch, een streamingdienst voor games. Elke vrijdag worden alle wedstrijden integraal uitgezonden bij FOX Sports. En dan is er nog een overzicht met samenvattingen, à la Studio Sport, vanaf vrijdagmiddag te zien op Nu.nl.

Bryan Hessing (Heracles, links) tegen Jaimy van den Boogaard (FC Twente). Foto NRC / Tammy van Nerum

De E-Divisie wil meer zijn dan alleen beelden van een computerspel: wedstrijden worden becommentarieerd en geanalyseerd door FIFA-kenners en populaire YouTubers als Koen Weijland (die dus bij Ajax zit maar deze competitie niet speelt) en Bas van Velzen.

4 Waarom doet de Eredivisie dit?

De vaderlandse competitie is populair, zegt Rondagh. Onze stadions hebben een bezettingsgraad van 87 procent; in Europa doen alleen Engeland en Duitsland het beter. Maar het loopt wel licht terug, en het publiek veroudert.

De E-Divisie is een poging tot verjonging. Bovendien biedt het de clubs een extra podium om (potentiële) fans te bereiken. Rondagh droomt al van FIFA-wedstrijden op een groot scherm ín het stadion, als vast ritueel vlak voor de echte, fysieke wedstrijd. Hij noemt het „verbreding van de stadionduur”: dat mensen er iets eerder voor komen en „misschien een biertje extra drinken”.

EA Sports, de maker van het spel, heeft andere belangen. Het lag aanvankelijk voor de hand dat de gamers zouden spelen met de club waar ze voor uitkomen. Maar dat werd niet helemaal eerlijk geacht, zegt Rondagh, want dan zou de eSporter van Excelsior in het nadeel zijn tegen die van Ajax: zijn virtuele spelers zouden dan immers van mindere kwaliteit zijn. Tweede keus was de simpele, bestaande speloptie om alle teamniveaus gelijk te trekken. Maar daar wilde EA Sports niet aan: zij zagen het liefst dat de gamers tegen elkaar uitkwamen in de spelmodus ‘Ultimate Team’.

Daarbij hebben alle gamers hun eigen fantasieteam met spelers die in het echt niet (per se) samenspelen. Door wedstrijden te winnen kunnen ze credits verdienen en daarmee betere spelers aantrekken. (Het is daarom geen uitzondering dat er tijdens duels twee Messi’s en twee Ronaldo’s op het veld staan.) Er is ook een snellere manier richting een beter team: door die credits met echt geld te kopen. EA verdient volgens Rondagh inmiddels meer aan Ultimate Team dan aan de verkoop van het spel zelf - wat mede verklaart waarom de ontwikkelaar daar via de E-Divisie nog wat meer promotie voor wil maken.