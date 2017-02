Veel minder basisscholieren maken dit jaar Citotoets

Dit jaar zullen veel minder basisscholieren de Centrale Eindtoets van Cito maken. Dat blijkt maandag uit voorlopige cijfers van de Algemene Onderwijsbond (AOB). Volgens de AOB zijn de toets van Route 8 en de IEP Eindtoets, twee alternatieven voor de Citotoets, de afgelopen twee jaar sterk in populariteit gestegen.

In april zullen ruim 107.000 leerlingen de eindtoets maken, ongeveer 60 procent van het totaal aantal achtstegroepers dat een eindtoets maakt. In 2015 was dit nog 86 procent van leerlingen.

Alternatieven Citotoets in de lift

Basisscholen kunnen sinds 2015 kiezen welke eindtoets ze bij leerlingen afnemen. Volgens de AOB is het aantal leerlingen dat de IEP Eindtoets maakt vergeleken met 2015 verzesvoudigd naar 45.000. Ook de toets van Route 8 is de afgelopen jaren enorm gegroeid: van 3.500 leerlingen in 2015 naar 18.000 dit jaar.

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs, VVD) liet onlangs in een brief aan de Tweede Kamer weten dat er dit schooljaar nog drie eindtoetsen bij zullen komen: de Dia-eindtoets, de CESAN Eindtoets en de AMN Eindtoets.

Uit een analyse die Dekker liet uitvoeren over de toetsresultaten van vorig jaar, bleek dat de drie huidige eindtoetsen verschillende uitkomsten hadden over het niveau van de leerlingen. Bij de toets van Route 8 werd leerlingen gemiddeld een lager niveau vervolgonderwijs geadviseerd, bij de IEP Eindtoets juist een gemiddeld hoger niveau.

Een expertgroep moet de komende maanden de aanbieders van de toetsen helpen om de uitkomsten op één lijn te krijgen.