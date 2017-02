Unicef stikt in Beckham

Datalek Football Leaks brengt van alles aan het licht over de onfrisse kanten van het voetbal. Het gaat onveranderlijk over geld. Heel veel geld. Exorbitant opgetrokken salarissen. Onterecht opgestreken beloningen. Gokschandalen. Zaterdag was David Beckham aan de beurt. Die werkt, met een vermogen van circa 335 miljoen euro, sinds hij niet meer voetbalt eraan om dat vermogen verder te vergroten via lucratieve sponsordeals. Football Leaks onthulde nu dat Beckham, als ambassadeur van Unicef, de instelling die zich inzet voor kinderen in nood waar ook ter wereld, datzelfde Unicef laat betalen voor onkosten als business-class-vliegreizen en hotelovernachtingen. Het is onduidelijk of een fonds dat namens Beckham voor Unicef is opgezet, uiteindelijk de gevraagde startdonatie van hem ontving.

Allemaal weinig verheffend, maar welbeschouwd is niet Beckham het onderwerp van deze zaak, maar Unicef. Beckham is een zakenman. Zijn handel is hijzelf en dat heeft consequenties die hem niet sympathiek maken, maar ook niet schuldig. Unicef echter was zo gebrand op de inzet van de wereldberoemde voetballer dat het tekende voor zijn voorspelbaar hoge onkosten. Het kwam niet in het geweer toen Beckham daar maar weinig tegenover stelde. Hij was goed voor de vintage Unicef-promotiebeelden, een balletje trappend met straatjeugd op blote voeten, pap scheppend voor hongerige mondjes. Verder wenste hij er geen geld en weinig tijd aan te besteden.

Ambassadeur zijn voor Unicef betekent iets. Grote namen als Audrey Hepburn, Jessica Lange en Roger Moore zetten zich actief in. De Nederlandse cabaretier Paul van Vliet is sinds 1992 ambassadeur. Hij promoot Unicef in zijn shows en stelde de Paul van Vliet Award in: jaarlijks kan een organisatie die kinderrechten bevordert 10.000 euro winnen. Unicef is een instelling van grote reputatie. Ambassadeur zijn is goud waard voor het imago van een ster. Omgekeerd mag van Unicef verwacht worden dat het zijn uithangborden zorgvuldig kiest en bewaakt. Het had Beckhams eisen in het openbaar kunnen beantwoorden met het signaal: een ambassadeur kan Unicef niet als wingewest inzetten. Maar het liet Beckhams imago intact en betaalde zijn rekeningen van geld dat bedoeld was om kinderen uit de wind te houden.

Kamagurka wijdde zaterdag zijn dagelijkse cartoon aan de kwestie. Bij een karikatuur – Beckham met een heel hoog voorhoofd vol ruimte voor calculerende hersenen – laat hij hem zeggen: „Het goeie doel, dat ben ik”. Het is duidelijk: het goede doel dat is Unicef. En daar had het zich veel bewuster van moeten zijn.