Twee weken president Trump in tijdschriftcovers

Twee weken is niet heel lang, maar voor Donald Trump waren veertien dagen presidentschap voldoende om met geruchtmakende uitspraken, decreten en tweets de internationale opiniebladen genoeg inspiratie te geven voor een reeks messcherpe covers. Sommige daarvan brachten op hun beurt ook de nodige reacties teweeg. NRC verzamelde de meest in het oog springende covers.

Der Spiegel

De meeste ophef ontstond over de cover van het Duitse blad Der Spiegel. We zien de 45ste president van de Verenigde Staten nadat hij, als ware hij een extremist van IS, met een hakmes het Vrijheidsbeeld onthoofd heeft. ‘America First’, sinds zijn inauguratie Trumps voornaamste slogan, is de enige tekst die de pagina siert. De connotatie is duidelijk: met zijn patriottistische beleid beukt Trump de grondvesten onder de Amerikaanse liberty vandaan.

Er kwamen veel negatieve reacties, en niet alleen uit de hoek van de Trumpfans. “Precies wat Trump nodig heeft: een vervormd beeld van hemzelf, dat hij kan gebruiken ter ondersteuning van het verwrongen beeld dat hij zelf creëert van de pers”, schreef bijvoorbeeld de Frankfurt Allgemeine Zeitung. Die Welt vond dat de afbeelding ‘de journalistiek beschadigt’. Alexander Lambsdorff, de vicepresident van het Europees Parlement, sprak van een ‘smakeloze’ cover.

Der Spiegel-hoofdredacteur Klaus Brinkbäumer verdedigde de cover tegenover persbureau Reuters.

“We willen laten zien waar het hier echt om gaat. Het gaat om democratie, om vrijheid, vrije pers, onafhankelijke rechtspraak. Deze zaken lopen serieus gevaar. Dus we verdedigen de democratie… Leven we in ernstige tijden? Ja.”

Village

Het Ierse blad Village kwam met een nog gewaagdere voorkant, waarop het net lijkt alsof een sluipschutter Trump onder vuur neemt. Eronder prijkt de onheilspellende tekst ‘WHY NOT’. Wordt hier nu gesuggereerd dat Trump moet worden vermoord? Nee, het artikel achter de cover blijkt juist uiteen te zetten waarom dat géén goed idee is.

Op Twittter werd de coverafbeelding niettemin scherp veroordeeld.

The Atlantic

The Atlantic publiceerde in het meest recente nummer een lang verhaal over de manieren waarop Trump mogelijk de Amerikaanse democratie kan beschadigen. De cover beeldt Trump op de rug af, terwijl hij een grote mensenmassa toespreekt. Het is een grauw beeld, dat het beeld oproept van een volksmennende dictator.

The New Yorker

Net als Der Spiegel, kiest The New Yorker het Vrijheidsbeeld als symbool voor de aanval van Trump op de Amerikaanse rechtsstaat. Alleen doet het blad dat wellicht op een meer ingetogen wijze. De - tekstloze - cover is even simpel als veelzeggend: de vlam van Lady Liberty is gedoofd. Een dun straaltje rook kringelt omhoog.

Bloomberg Businessweek

Met zijn decreten doet Donald Trump wat hij heeft beloofd, zoveel is inmiddels duidelijk. Zakenblad Bloomberg Businesswee steekt de draak met de dadendrang van de voormalige vastgoedmagnaat. Het tijdschrift toont op zijn voorkant Trump, die een zojuist ondertekend decreet aan de pers toont. Alleen heeft Bloomberg de tekst veranderd: Insert hastily drafted, legally dubious, economically destabilizing executive order here. Oftewel, Trump maakt er met zijn ondoordachte bevelen een rommeltje van.

Hitler

Trumpcovers mogen momenteel in zwang zijn - het was natuurlijk niet voor het eerst dat de zakenman het onderwerp is van spraakmakende tijdschriftomslagen. Zo leek de manier waarop Time Trump eind vorig jaar afbeeldde behoorlijk veel op de compositie met Adolf Hitler die ooit op de voorkant van het blad prijkte. En dan was de M uit Time ook nog eens zo gepositioneerd dat The Donald duivelshoorntjes leek te hebben. Der Spiegel had Trump ook al eens op de omslag, en wel als meteoriet die voor het Ende der Welt zou zorgen.

En die onthoofding van het Vrijheidsbeeld? Ook al gedaan, in 2015 door de New Yorkse krant Daily News.