Groente wordt misschien wel het meest verspild van al het voedsel. Dat begint al voordat u het koopt in de supermarkt: alleen de tomaten, komkommers, paprika’s en andere groenten die er mooi uitzien komen in de schappen te liggen. De rest wordt weggegooid.

Supermarkten verspillen sowieso veel voedsel, want producten die over datum of beschimmeld zijn en verpakkingen die gescheurd of gebroken zijn, verdwijnen zonder meer in de prullenbak. In Frankrijk waren ze die verspilling zo zat dat het daar sinds 2015 voor supermarkten wettelijk is verboden goed voedsel weg te gooien.

Snijd de knoflook en ui fijn. Verhit de olie in een soeppan en bak de knoflook en ui op een laag vuur glazig. Snijd intussen de sla in grove stukken. Giet de bouillon bij de ui en knoflook in de pan en breng aan de kook. Voeg de sla en peterselie toe aan de bouillon en laat een paar minuten koken tot de sla zacht is. Pureer de soep met een staafmixer of in een blender tot een gladde massa en roer het citroensap en wat peper en zout erdoorheen. Serveer de soep met een dot yoghurt of zure room erbovenop.