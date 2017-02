Recordboete van 3 ton voor illegale Airbnb’s

De gemeente Amsterdam heeft een recordboete van 297.000 euro opgelegd voor de illegale verhuur van Amsterdamse panden via Airbnb. Dat meldt Het Parool. De gemeente kwam bij de zaak door een tip via de meldingslijn voor overlast.

De boete is voor twee bedrijven. Een eigenaar van elf panden in de Amsterdamse Kerkstraat die de appartementen via Airbnb te huur aanbood, en sleutelbedrijf Iamb&b. Dat bedrijf regelt voor een bepaald percentage de verhuur, sleutelafgifte en schoonmaak voor de pandeigenaar. Beide bedrijven hebben een boete van 13.500 euro per pand opgelegd gekregen (een totaal van 297.000 euro). Verhuurplatform Airbnb, waar de twee bedrijven gebruik van maken, heeft geen boete opgelegd gekregen.

Illegale verhuur

De bedrijven hebben de Amsterdamse regels voor de verhuur van woningen overtreden. Het is niet toegestaan een appartement meer dan zestig dagen per jaar te verhuren. Volgens de gemeente werden de appartementen continu verhuurd.

Het verzet tegen illegale verhuur van Airbnb in met name wijken in het centrum van Amsterdam neemt toe. Airbnb ging onder die druk eind vorig jaar met de gemeente Amsterdam in gesprek. Het verhuurplatform ging akkoord met een aanpassing op de website, waarbij het niet meer mogelijk is een appartement te boeken wanneer deze al 60 dagen is verhuurd. Het was een opvallende zet van het bedrijf, dat eerder weigerde toezeggingen te doen.

Overigens is Amsterdam niet de enige stad waarmee Airbnb afspraken besloot te maken. In New York dreigde de gemeente akkoord te gaan met een wetsvoorstel dat verhuur van appartementen voor minder dan dertig dagen verbood. Airbnb besloot daarop in gesprek te gaan. Ook in onder andere Florence en Barcelona heeft Airbnb afspraken gemaakt.