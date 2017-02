Pauline Krikke nieuwe burgemeester Den Haag

Pauline Krikke wordt de nieuwe burgemeester van Den Haag. Dat is maandagavond bekendgemaakt na een besloten raadsvergadering. Met Krikke (55) krijgt Den Haag voor het eerst een vrouwelijke burgemeester.

De vertrouwenscomissie van de raad noemde de VVD’er maandag “een sterke verbinder met liefde voor de stad” met ruime bestuurlijke ervaring, die ook haar “liefde voor de huidige stad goed verwoordt”.

Krikke was van 2001 tot 2013 burgemeester van de gemeente Arnhem. Daarvoor was ze wethouder van Economische Zaken in de gemeente Amsterdam. Na haar burgemeesterschap was ze directeur van het Scheepvaartmuseum, totdat ze daar na een conflict met de Raad van Toezicht vertrok. Sinds 2015 was Krikke namens de VVD lid van de Eerste Kamer. Haar taak als senator zal ze bij het aantreden als burgemeester neerleggen.

Opvolger Van Aartsen

Krikke volgt Jozias van Aartsen op, die in oktober aankondigde per 1 maart 2017 terug te treden. Hij was sinds maart 2008 burgemeester van Den Haag.

Den Haag sprak in de zoektocht naar een nieuwe burgemeester al de voorkeur uit voor een vrouw. Elf personen solliciteerden vervolgens op de functie, negen mannen en twee vrouwen. Een vertrouwenscommissie maakte hieruit een selectie van twee personen en sprak de voorkeur uit voor één van de twee. De gemeenteraad vergaderde maandagavond lang, ruim twee uur, over de overgebleven kandidaten.