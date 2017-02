Zo nam Black Sabbath dit weekend afscheid

De heavymetalband Black Sabbath heeft afgelopen zaterdag zijn laatste concert gegeven. De band, met frontman Ozzy Osbourne, speelde vijftien nummers in Birmingham, de stad waar het allemaal begon voor de band. Black Sabbath eindigde met hun eerste hit ‘Paranoid’ uit 1970, dit nummer werd ook live uitgezonden op Facebook.

Het laatste nummer van Black Sabbath.



Het afscheidsconcert was een feest voor de fans van het eerste uur. Black Sabbath speelde maar één nummer van na 1972. Rolling Stone noemde het optreden een “pure en meesterlijke heavy metal-show.”

De hit War Pigs uit 1970 werd ook gespeeld.



Black Sabbath werd in 1968 opgericht door Tony Iommi en Geezer Butler. Zanger Ozzie Osbourne werd via een krantenadvertentie gevonden en Bill Ward sloot aan als drummer. Black Sabbath geldt als de uitvinder van heavy metal, met hun duistere teksten over occulte onderwerpen. Sinds 1992 kwam de band regelmatig bijeen voor reünieconcerten, in 2013 maakte de band hun laatste album, 13. Met deze plaat kwamen ze voor het eerst in 43 jaar weer op nummer één in de Britse hitlijsten. Januari vorig jaar begon Black Sabbath met de eindtournee The End met 81 optredens over de hele wereld. Voor het allerlaatste optreden keerde de band terug in Birmingham, waar de band eind jaren zestig begon.