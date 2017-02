‘Ook aan de top van ABN Amro moet het anders’

Kees van Dijkhuizen bedacht het „niet op een achternamiddag”. Maandagochtend kondigde de nieuwe topman van ABN Amro een ingrijpende reorganisatie aan van de top van zijn bank. Daar had hij „een flink aantal weken” over nagedacht. Ook had hij uitgebreid gesproken met verschillende mensen, zowel binnen als buiten de bank.

Het gaat ook om „serieuze” maatregelen, aldus Van Dijkhuizen in een toelichting. Hij gaf maandag zijn eerste interviews sinds zijn aantreden. De top van de bank bestond tot nu toe uit negentien mensen: zeven bestuursleden en twaalf directeuren. Dat zijn er straks nog maar negen: drie bestuurders en zes directeuren. „Een halvering”, aldus Van Dijkhuizen.

De groep managers dáár weer onder, zeg maar de top 100 hoogste bankiers, moet eveneens inschikken. Dat is binnenkort een top 40. Niet dat iedereen meteen op straat kom te staan – sommige leidinggevenden zullen een andere functie krijgen. Maar ontslagen zullen er waarschijnlijk ook vallen.

Het is de eerste daad van Van Dijkhuizen als bestuursvoorzitter. Iets meer dan een maand geleden volgde hij Gerrit Zalm op. Tot die tijd was hij diens financiële rechterhand. Het is ook een opvallende stap. Tot nu bleef het topmanagement van ABN Amro buiten schot. Op de werkvloer werd wel hard ingegrepen. Duizenden mensen verloren hun baan, of zullen dat nog doen. Maar wil ABN Amro in de toekomst overleven, dan moet ook de top van de bank gereorganiseerd worden, denkt Van Dijkhuizen. Alleen zo kan ABN Amro „slagvaardiger” en „klantgerichter” worden.

Wat was er mis met de oude structuur?

„Er was best een afstand tussen de raad van bestuur en de directeuren. Zij waren vooral met zakendoen bezig, wij meer met bestuurlijke zaken, toezicht, regelgeving, dat soort dingen. Niet dat wij nou alleen maar met bestuurlijke zaken bezig waren. Maar ‘wij bovenin’ praatten te weinig over de business, was de discussie.

„Zo worden we slagvaardiger, wendbaarder en klantgerichter. Met honderd managers brainstormen werkt ook niet.”

Hoezo wordt ABN Amro hierdoor klantgerichter? Het bestuur wordt kleiner en de commerciële mensen daarin gaan weg.

„Maar in de lagen daaronder worden het er veel meer. Daar is sprake van een verdubbeling.

In de nieuwe groep van veertig hoogste leidinggevenden zullen ook vijf veelbelovende, jongere managers zitten. Die zullen hopelijk met verfrissende ideeën komen. Om die reden gaan we trouwens vanaf nu ook elk jaar opnieuw naar de samenstelling van die groep kijken. Wie een jaar lang een beetje stil zit te zijn, zit er misschien het jaar erop niet meer bij. Dat is niet erg hoor. Wie niet bij die groep zit, kan nog steeds hartstikke belangrijk zijn voor de bank.”

Wat gebeurt er met de bankiers die buiten de top veertig vallen?

„We zullen kijken of die op andere, soms lagere functies ook aan het werk kunnen. Maar een aantal functies zal waarschijnlijk verdwijnen. Hoeveel kan ik nog niet zeggen.”

Wat vindt uw aandeelhouder minister Dijsselbloem van uw plannen?

„Hij vindt het, net als onze toezichthouders, een goede ontwikkeling. De bank moet vernieuwen, zich wapenen tegen de veranderingen om ons heen. De staat bezit nog steeds 70 procent van de aandelen van ABN Amro en wil die graag verkopen. De minister vindt het dus ook fijn als wij goed bezig zijn.”