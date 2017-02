New England Patriots winnen na waanzinnige comeback Super Bowl

De New England Patriots hebben de 51ste Super Bowl geworden na een onvoorstelbare comeback tegen de Atlanta Falcons. De Patriots, die de vijfde titel in de clubgeschiedenis pakten, stonden in het derde kwart nog met 28-3 achter. Ze wonnen uiteindelijk met 34-28 na de allereerste verlenging ooit in de geschiedenis van de Super Bowl.

Geen moment in de eerste helft leek het erop dat de Patriots in de buurt zouden komen bij weer een titel. Het beste team van het reguliere seizoen werd weggeblazen door de Falcons en stonden halverwege het tweede kwart met 21-0 achter. De jonge verdediging van de Falcons bleek te machtig en Patriots-sterquarterback Tom Brady leek volledig uit zijn element.

Na de rust, toen online de grappen met foto’s van een verslagen ogende Brady overal langskwamen, begon de grootste comeback in de geschiedenis van de Super Bowl. Zo kreeg Brady de titel die ervoor zorgt dat niemand meer onder hem uit kan als de beste quarterback ooit, er is nu niemand met meer titels dan zijn vijf. Hetzelfde geldt voor coach Bill Belichick, onder wie de Patriots alle vijf de titels behaalden: niemand won als coach meer Super Bowls.

De Falcons hadden hun eerste titel ooit kunnen pakken. Ze stonden in 1998 al eens in de Super Bowl.

President Donald Trump was er snel bij om ‘zijn’ Patriots te feliciteren op Twitter:

De Patriots worden gezien als Trumps team, omdat hij goed bevriend is met Brady, coach Belichick en eigenaar Robert Kraft.

Lady Gaga

De traditionele show tijdens de rust werd verzorgd door Lady Gaga, die tijdens de Super Bowl van vorig jaar nog het volkslied voor haar rekening nam. Vooraf werd veel gesproken over een eventueel protest tegen president Donald Trump, aangezien de zangeres fel tegenstander was van hem tijdens zijn campagne en na zijn overwinning nog protesteerde voor Trump Tower in New York. De NFL, de Amerikaanse profbond, ontkende dat haar werd verzocht geen protest of uithaal in haar optreden op te nemen.

Een expliciet protest bleef hoe dan ook uit, al begon de zangeres haar show wel met God Bless America en This Land is Your Land, een van de bekendste folknummers uit de geschiedenis. Niet meer dan een flinke dosis patriottisme, maar de tekst van beide kon eventueel gezien worden als herinnering aan alles waar de Verenigde Staten, naar hun eigen idee, altijd voor hebben gestaan. Zelfs een onschuldige vaderlandslievende medley kan deze weken al lijken op een sneer naar de nieuwe president.

En ach, als je nummers hebt als die van Lady Gaga, dan zit eventueel ‘protest’ sowieso al in elke vezel van je optreden. Met voorop natuurlijk Born This Way, over gelijkheid - van kleur, geaardheid, afkomst. De show was bovenal een bijzonder strak spektakel, dat eigenlijk al niet meer stuk kon toen Gaga begon op de rand van het dak van het NRG Stadium, terwijl achter haar zo’n honderd drones de kleuren - en later de vorm - van de Amerikaanse vlag lieten zien. Waarna ze in het diepe sprong en nog geen tien seconden later feilloos begon aan hit Pokerface. Na de toch tegenvallende en timide daglichtshow van Coldplay vorig jaar, was dit weer een show zoals kijkers die gewend zijn: indrukwekkend en over the top.