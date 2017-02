Overleden krant De Pers verrijst voor één dag

Actiegroep Milieudefensie heeft ongevraagd een eenmalige editie gemaakt van dagblad De Pers. Het oorspronkelijke gratis dagblad ging in 2012 ten onder. De nep-Pers werd maandag op treinstations verspreid door vrijwilligers. De woordvoerder: „We wilden een krant uitbrengen die veel mensen zou bereiken. Daarom hebben we deze titel geleend.” De eenmalige krant over duurzaam voedsel heeft 25.000 tot 30.000 euro gekost en werd betaald door de Postcodeloterij.

In de krant staan artikelen over ‘de voedselcrisis’: pleidooien voor meer duurzaamheid in de landbouw. Er staan artikelen in over biologische boeren en veganisten, over de schadelijke effecten van broeikasuitstoot en ontbossing. Cabaretier Vincent Bijlo interviewt Koe 4931 („Wij worden uitgemolken”). Alleen uit het colofon blijkt dat de krant van Milieudefensie is. Ook staan er satirische nep-advertenties in, voor reizen naar „platgebrande natuurgebieden” en voor onduurzame melk van „Dumbo” en Haha”. Verder lijkt het een echt dagblad. Hoewel de krant is volgeschreven door freelance-journalisten, gaat het niet om een journalistiek product, maar om een reclamefolder van een actiegroep.

Woordspeling

Jan-Jaap Heij, toenmalige hoofdredacteur van De Pers, was vooraf niet op de hoogte van de uitgave. Hij vindt het wel geestig dat zijn krant voor één dag herrijst: „Ach, een eenmalig stuntje. Wij van voorheen De Pers vonden alleen de kop niet zo goed.” Die luidt: „We persen er nog eentje uit”: Heij: „Als je toch vijf jaar nadenkt over een woordspeling, doe dan maar een betere. Op de redactie van De Pers was die er niet doorheen gekomen.”

De oorspronkelijke krant De Pers werd sinds 2007 uitgegeven door Mountain Media – van bedenker Cornelis van den Berg en financier Marcel Boekhoorn – in samenwerking met Wegener. Beide uitgeverijen bestaan niet meer. Wegener verzorgde de druk, advertenties en de distributie. Toen bleek dat Wegener in drie jaar tijd 34 miljoen euro verlies had geleden op de krant, vooral door te hoog ingeschatte advertentie-inkomsten, trok de uitgever in maart 2012 de stekker eruit. Hoofdredacteur Heij probeerde een online doorstart, De Nieuwe Pers, een site die later opging in Reporters Online.