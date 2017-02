Nederland gaat nieuw klimaatinstituut huisvesten

Nederland krijgt er de komende jaren een internationaal instituut bij. Het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCEA) moet landen, organisaties en bedrijven adviseren en helpen bij het uitvoeren van het klimaatakkoord en het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering.

Het kenniscentrum wordt opgericht door Japan, Nederland en VN-milieuorganisatie (UNEP). In welke plaats het terecht zal komen is nog niet bekend. Volgens het ministerie wordt daarover voor het eind van het jaar een besluit genomen. Dan moeten ook de eerste activiteiten worden opgezet.

De bedoeling is dat het instituut onder meer een netwerk van internationale partijen samenbrengt, zoals andere kennisinstellingen, bedrijven, NGO’s en lokale en nationale overheden. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu, PvdA) ondertekent maandagmiddag een oprichtingsovereenkomst:

“Veel landen en organisaties zijn op zoek naar best practices en begeleiding om zichzelf optimaal te kunnen aanpassen aan klimaatverandering. Nederland is goed in het samenbrengen van kennis en kunde op het gebied van klimaataanpassing. Het kenniscentrum zal hierbij een belangrijke rol gaan spelen. Dit centrum is een welkome stap, maar andere landen moeten dit voorbeeld volgen en dringend investeren in klimaatadaptatie.”