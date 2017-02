Maak kennis met ‘echte’ wetenschappers

Beatrice de Graaf bestudeert terrorisme en zit regelmatig bij Nieuwsuur, Martijn Katan rekent af met voedingshypes in zijn boek Voedingsmythes en Barbara Baarsma vertelt over economische kwesties in De Wereld Draait Door. Deze drie mensen hebben één ding gemeen: het zijn stuk voor stuk wetenschappers.

Maar wie zijn al die wetenschappers die zich niet regelmatig in het publieke debat mengen, maar wel (baanbrekend) wetenschappelijk onderzoek doen? Dat vragen Amerikanen zich af. Onder de hashtag #actuallivingscientists vertellen zij in 140 tekens wie ze zijn en waar zij onderzoek naar doen.

I’m Chris, an #actuallivingscientist I study butterflies and moths and try to figure out why they are so many of them pic.twitter.com/97xhwCCF4C — Chris Hamm (@butterflyology) February 6, 2017

Deze hashtag ging viral na de eerste tweet van ecoloog David Steen. Hij vindt dat wetenschappers wel wat meer in de publiciteit mogen treden. Uit een eerder onderzoek onder 1.000 Amerikanen bleek namelijk dat 70 procent geen wetenschapper kon noemen. Dat terwijl zij wel belasting betalen voor wetenschappelijk onderzoek. Hij besloot zelf het goede voorbeeld te geven en onder de hashtag #actuallivingscientists zijn verhaal te twitteren.

Most Americans can't name a living scientist (it's true, look it up!); no wonder they don't fully appreciate what we do. So…Hi, I'm Dave. — David Steen, Ph.D. (@AlongsideWild) February 2, 2017

De hashtag werd razendsnel opgepikt en talloze wetenschappers stelden zichzelf voor. Onderzoek van vlinders tot bijen, van kanker tot verstedelijking, alles komt voorbij.

I am an #actuallivingscientist. I pick up cheetah poop. Sometimes I drop it on myself.#DressLikeAWoman #distractinglysexy pic.twitter.com/13UOHDIDZg — Anne Hilborn (@AnneWHilborn) February 4, 2017

I'm Emily, an #actuallivingscientist. I help make maps of ocean habitats & marine life, then help policy/decision-makers use them. pic.twitter.com/OglwFP3ZQZ — Emily Shumchenia (@hi_em) February 6, 2017

I'm Anna-Liisa #actuallivingscientist studying how ecology & evolution drive epidemics of infectious diseases pic.twitter.com/UsF0IBu3Lg — anna-liisa laine (@annaliisalaine) February 6, 2017

En? Kun jij een paar Nederlandse wetenschappers noemen?