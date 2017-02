Lijsttrekkers vullen maandag Stemwijzer in

GeenPeil komt met nep-Stemwijzer

Zou VVD-lijsttrekker Mark Rutte weer bij D66 uitkomen? In 2006 vulde Rutte de Stemwijzer zó in dat de partij van Alexander Pechtold het beste bij hem paste. Het was een technische fout, bleek achteraf, maar dát bleef niet hangen.

Maandag rond het middaguur kunnen de lijsttrekkers testen hoe goed ze hun eigen verkiezingsprogramma kennen, zij mogen dan als eerste de nieuwe Stemwijzer invullen. De Stemwijzer bestaat uit dertig stellingen over de belangrijkste verkiezingsthema’s, zoals gezondheidszorg, immigratie en de Europese Unie. De gebruiker heeft drie mogelijkheden: eens, oneens of geen van beide. Daarna berekent de site welke partijen daar het beste bij passen.

GeenPeil heeft uit ontevredenheid met de Stemwijzer een bijna identieke site gebouwd, waar als stemadvies steeds GeenPeil uit komt. De partij is ontevreden dat er bij de echte StemWijzer maar drie mogelijkheden zijn, terwijl het idee van hun partij juist is dat de leden bepalen wat de partij vindt.

Nieuw - bij de echte Stemwijzer - is dit keer dat gebruikers een top-drie te zien krijgen in plaats van één partij als beste uitkomst. "Dus de aftrap maandag is in elk geval alvast interessant voor mogelijke coalitievorming", zegt ontwikkelaar Jochum de Graaf. Wie weet is het dan profetisch dat de organisatie vrijdagmiddag nog geen aannmelding van Geert Wilders of iemand anders van de PVV had ontvangen.

