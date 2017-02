Lady Gaga bij Superbowl: geen middelvinger naar Trump maar subtiel protest

Wekenlang hield de Amerikaanse zangeres sportliefhebbers in spanning: zou Lady Gaga van de Superbowl een schreeuwerig politiek pamflet maken? Het bleek een storm in een glas water. De kijkers kregen een degelijk en op het oog apolitieke show voorgeschoteld.

Traditioneel begin

Lady Gaga, ofwel Stefani Joanne Angelina Germanotta, begon met het zingen van patriottische liederen ‘God Bless America’ en ‘This Land is Your Land’. Een lange traditie bij American Football-, en andere sportwedstrijden in de Verenigde Staten. Daarna sprong Lady Gaga letterlijk van het dak af - van het American Football stadium - en daalde ze neer in haar eigen bombastische oeuvre.

Balancerend aan koorden werd ze het NRG Stadium in Houston, Texas ingetakeld en zong Lady Gaga bekende hits als Poker Face, Telephone en Born This Way. Die laatste is een lijflied voor de LGBTQ-gemeenschap, waar de zangeres nauw mee verbonden is.

Het hele Superbowl-optreden van Lady Gaga:

https://youtu.be/txXwg712zw4

Zou Lady Gaga Trump op de korrel nemen?

Het optreden van Lady Gaga was voor de aanvang van de Superbowl in mysterie gehuld. Zou zij van haar dertien minuten lange show gebruik maken om een statement te maken tegen het controversiële beleid van president Donald Trump? De artiest voerde vorig jaar uitgebreid campagne voor Hillary Clinton. Meteen na zijn verkiezing demonstreerde de zangeres ‘s ochtendsvroeg in haar eentje voor Trump Tower in New York.

Als artiest zet Lady Gaga zich al jaren in voor LGBTQ-rechten en diversiteit, waarden die ogenschijnlijk lijnrecht staan tegenover die van de huidige regering.

Tijdens een persconferentie afgelopen donderdag bleef Lady Gaga vaag over haar optreden. Eind januari doken geruchten op dat zij mogelijk contractueel verboden was om een politiek statement te maken. Iets dat later door de sportbond NFL ontkend werd. Lady Gaga:

“Het enige statement dat ik zal maken tijdens de halftime show is dezelfde die ik gedurende mijn hele carriere heb gemaakt. Ik geloof in een passie voor inclusie. Ik geloof in gelijkheid en de geest van dit land, die is er een van liefde en mededogen en goedheid. Dus mijn optreden zal daarop gestoeld zijn.”

Samenzweringssite Infowars dacht in ieder geval dat Lady Gaga aan het einde van de show een satanisch ritueel zou uitvoeren. Als dat al gebeurde, dan misten de vele tientallen miljoenen mensen die het keken dat.

Geen middelvinger naar Trump

De halftime show van Lady Gaga bleek niet de verwachte expliciete middelvinger naar Trump te zijn. Haar optreden was een subtiele manier om protest aan te tekenen tegen diens controversiele uitspraken en standpunten over vrouwen, minderheden, moslims en andersdenkenden.

Lady Gaga leek Michelle Obama’s uitspraak op de Democratische Conventie in Philadelphia te omarmen: ‘when they go low, we go high’. Het optreden van de artiest uit New York was tussen de regels door een protest tegen de verdeeldheid in het land. Achter haar piano speelde Lady Gaga haar nieuwste single ‘Million Reasons’ terwijl ze de kijkers vertelde:

‘Hallo Amerika, wij zijn hier om jullie weer goed te laten voelen’.

Volgens The Hollywood Reporter was haar optreden een krachtig vertoon van eenheid en diversiteit.

Lady Gaga zingt en speelt Million Reasons tijdens de Superbowl halftime show. Foto Larry W. Smith / ANP

Superbowl niet zonder controverses

Vorig jaar overschaduwde Beyoncé de headliner van de Superbowl halftime show, Coldplay. Met haar kostuum, en die van haar dansers, maakte ze een stevig statement naar een Amerika waar de strijd tegen politiegeweld in volle gang was. Het was een hommage naar de Afro-Amerikaanse burgerrechtenbewegingen zoals de Black Panthers en de Black Lives Matter-beweging; en dat leverde de nodige controverse en kritiek op.

https://youtu.be/SDPITj1wlkg

Reacties

De reacties van kijkers waren overwegend positief. Zo prezen sommigen de subtiele aanpak van Lady Gaga om de inclusie van anderen uit te dragen naar de pakweg honderd miljoen kijkers van het sportevenement.

Anderen, zoals Republikeinse presidentskandidaat Marco Rubio of First Daughter Ivanka Trump, voelden zich aangetrokken tot het schijnbara apolitieke karakter van de halftime show:

hunterw Hunter Walker I can’t stand Lady Gaga but I really thought she’d at least incorporate something a bit more interesting into the halftime show 6 februari 2017 @ 01:27 Volgen

Toch was er ook teleurstelling over het feit dat Lady Gaga geen groter politiek spektakel durfde te maken van haar dertien minuten primetime.

Reclames duidelijk anti-Trump

Maar Lady Gaga hoefde zelf niet eens de knuppel in het hoenderhok te gooien. Een aanzienlijk deel van de reclames die tijdens de Superbowl werden uitgezonden toonden een kartelrandje. De gewilde en duur betaalde zendtijd werd door onder andere biermerk Budweiser gebruikt om het immigratiebeleid van Trump aan te vallen. De spot vertelt het verhaal van een bierbrouwer die naar de VS emigreert en daar een succesvol en oer-Amerikaans bier bedenkt.

Het Amerikaanse bouwbedrijf 84 Lumber zorgde voor de nodige ophef met een emotionele reclame van jonge Latijns-Amerikaanse immigranten die op weg naar hun bestemming een Amerikaanse vlag naaien van bij elkaar geraapte stukken stof. Tot zover konden Superbowl-kijkers de spot zien, want Fox dat het sportevement uitzond verbood het tonen van de rest volgens The Washington Post.

Want aangekomen bij de Amerikaanse grens komen de immigranten een gigantische muur met een deur erin tegen. De reclame is hiermee een duidelijke verwerping van de plannen van president Trump om een muur langs de Mexicaanse grens te bouwen om illegale immigranten tegen te houden.

Dit bericht wordt bijgewerkt.