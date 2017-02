Israël neemt wet aan die nederzettingen legaliseert

Het parlement in Israël heeft maandagavond ingestemd met een wet die illegale Joodse nederzettingen legaliseert. Dat meldt persbureau AP. De wet is omstreden omdat het gaat over nederzettingen op Palestijnse privégrond. Het gaat over ongeveer vierduizend nederzettingen.

De landeigenaren zouden volgens de nieuwe wet worden gecompenseerd voor het verlies van hun land, zelfs als ze niet instemmen met de nederzettingen op hun grond.

Naar verwachting stapt de oppositie naar het Hooggerechtshof om de beslissing aan te vechten. Volgens de tegenstanders is er namelijk sprake van landroof. Ook de Israëlische procureur-generaal liet zich kritisch uit, meldt Reuters. Hij noemde de wet onconstitutioneel en zei in het Hooggerechtshof geen verdedigen te kunnen voeren.

Het parlement reageerde verheugd. De Israëlische minister van Wetenschap, Ofir Akunis, zei volgens persbureau AP:

“Vanavond stemmen we over de relatie tussen het Joodse volk en hun land. Dit hele land is van ons. Alles.”

Verzet

Internationaal is er veel verzet tegen de wet. De Britse premier Theresa May waarschuwde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu maandag dat het verder uitbreiden van de activiteiten rond de nederzettingen het vertrouwen in de regio zou ondermijnen.

Ook de VN-vertegenwoordiger voor het vredesproces in het Midden-Oosten, Nickolay Mladenov, reageerde kritisch. Hij zei volgens Reuters in een verklaring dat de wet “verregaande juridische gevolgen zou hebben voor Israël en dat het vooruitzicht op vrede sterk is verminderd”.

Reeks maatregelen

Het aannemen van de wet past in een reeks maatregelen die Israël onlangs heeft genomen. In de afgelopen twee weken kondigde het land al drie keer aan nederzettingen verder uit te breiden. Het land voelt zich gesteund met de verkiezing van Donald Trump als president van Amerika. Trump liet eerder doorschemeren geen enkele te hebben met de nederzettingen.