Internationaal Gerechtshof ontkent excuses aan Haagse politie om stagiaire

Het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag spreekt tegen dat het excuses heeft aangeboden aan de Haagse politie in de zaak rond de arrestatie van de Amerikaanse juriste Chaka Laguerre. De ICJ-stagiaire gaat zelf bovendien een klacht indienen tegen het politiekorps, zo maakte ze maandag via Facebook bekend.

Laguerre werd op 24 januari, zo schreef ze in een eerder Facebook-bericht, agressief aangehouden en racistisch bejegend door twee agenten in Den Haag. Ze zou, terwijl ze met de fiets aan de hand liep, vanuit de auto zijn aangesproken door de agenten en vervolgens zonder reden met geweld zijn aangehouden.

Volgens de Haagse politie uitte Laguerre in het bericht “onwaarheden” en zou ze zijn aangehouden omdat ze gevaarlijk gedrag in het verkeer vertoonde. Op videobeelden, die door journalisten van onder meer het Algemeen Dagblad werden ingezien, zou bovendien te zien zijn dat er helemaal geen geweld werd gebruikt bij de arrestatie. De klacht die de politie vervolgens tegen Laguerre aankondigde, werd na een gesprek met de vrouw uiteindelijk niet ingediend.

Geen excuses

Volgens de hoofdwoordvoerder van de Haagse politie bood het ICJ telefonisch excuses aan voor de vrouw, maar het gerechtshof spreekt dit tegen. Het ICJ zegt Laguerre te steunen in haar wens tot een onafhankelijk onderzoek en is het niet eens met de interpretatie van de videobeelden. Ook Laguerre kreeg de videobeelden te zien en besloot alsnog een klacht in te dienen tegen de Haagse politie.

Over het artikel in het AD, waarin werd gesteld dat het Hof excuses had aangeboden, verklaart het Hof nu:

“In tegenstelling tot wat is gepubliceerd, heeft het Hof geen excuses aangeboden aan de Haagse politie ten aanzien van het incident. Het Hof, als zodanig, is geen deel van politie-zaken. Het zal deze zaak echter nauwgezet blijven volgen en de feiten volledig opgehelderd willen zien.”

Het Facebook-bericht, met een verklaring van het ICJ, dat Chaka Laguerre maandag plaatste: