Het opportunisme van Silicon Valley

261 dagen zon per jaar, torenhoge salarissen en superslimme collega’s: daarom wagen de best and brightest uit de hele wereld hun kans in Silicon Valley.

Vorige week schoof er echter een donkere wolk boven het Amerikaanse techparadijs, toen president Trump een immigratieverbod voor zeven moslimlanden afkondigde. Onder meer Apple, Facebook, Amazon, Google en Microsoft spraken hun afkeuring uit over de maatregel die hen hindert in het aannemen van buitenlands techtalent. Ze schreven een gezamenlijke brief, nadat de rechter Trumps verbod al had verboden.

Google was het meest luidruchtig. Er werd een demonstratie op de Google Campus gehouden en gejuicht voor Google-oprichter Sergey Brin die persoonlijk tegen het immigratie- verbod protesteerde. Brin kwam ooit als vluchteling uit de Sovjet-Unie. „Zonder de Amerikaanse gastvrijheid had ik dit nooit kunnen bereiken”, zei Brin.

Louter economische motieven

Het lijkt alsof de techbedrijven handelen uit gewetensbezwaren, maar hun motieven zijn louter economisch. In een opzetje voor de gezamenlijke brief, dat uitlekte via techsite Recode, staat één zinnetje over menselijke waarden. Dan komen ze ter zake: „We kunnen onze bedrijven alleen laten groeien als we immigranten van allerlei achtergronden kunnen aannemen.” Een migratieverbod is „geen goede benadering”, maar de techsector wil Trump graag helpen bij dat „ingewikkelde migratiebeleid”.

Als Trump al een gebruiksaanwijzing heeft, dan hebben ze die in Silicon Valley niet gelezen. Deze president laat zich niet overtuigen door feiten, is niet te paaien met een beleefde brief. Hij maait om zich heen op Twitter met een oude, onveilige Android-telefoon.

Hoe valt deze man te updaten naar een veiligere versie van zichzelf? Hard stelling nemen leidt zo tot een boycot, merkte Apple al. Tegen Trump aanschurken is ook gevaarlijk: Uber-baas Travis Kalanick stapte op uit Trumps economische adviesraad na kritiek van klanten.

De kleren van de keizer dan maar. Amazon-oprichter Jeff Bezos belooft 100.000 extra Amerikaanse banen. Maar Bezos laat achterwege dat zijn imperium duizenden banen om zeep helpt in gewone winkels. Hij zal zijn magazijnpersoneel op termijn vervangen door niet-zeurende robots – daarvan werken er nu al 45.000 in de Amazon-magazijnen.

Nog duurdere iPhones

Apple zou op Trumps aandringen onderzoeken om hun ‘damn computers and things’ niet in China maar in de VS te bouwen. Weer een schijnbeweging. Apple werd groot door iPhones en iPads in elkaar te laten schroeven door Foxconn, dat de massaproductie van elektronica beheerst. De toeleveranciers zitten in Azië, zelfs de belangrijkste klanten: de Chinezen.

Een iPhone made in the USA druist in tegen alle logica van de wereldeconomie. Nou en? Straks, over drie jaar en 11 maanden, kan Trump de geschiedenis in als de president die de iPhone nóg duurder wist te maken – it’s true!