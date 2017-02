Herman Brusselmans haalt (na een boek of 70) de longlist van de Librisprijs

Liever De fouten van Herman Brusselmans dan Yucca van Peter Terrin, liever Simone van Saarloos dan Nelleke Noordervliet – maar wel de usual suspects Arnon Grunberg, A.F.Th. van der Heijden, Stefan Hertmans en de Vlaamse debutante Lize Spit.

Vooral de keuze van Brusselmans verrast. De Vlaming, die komende herfst zestig wordt, schreef al zo’n zeventig boeken, maar wordt door literaire jury’s vrijwel altijd genegeerd.

Dertien van de achttien boeken op de maandag gepubliceerde longlist zijn geschreven door een man, vijf door een vrouw. Dat laatste getal is laag in vergelijking met de afgelopen jaren. Tot de wel ingezonden, maar nu al door de jury terzijde geschoven boeken behoren ook de vorig jaar verschenen romans van Mensje van Keulen, Herman Koch en Margriet de Moor. Wel was er plaats voor relatief onbekende schrijvers als Eva Meijer (Het vogelhuis), Jan Lauwereyns (Iets in ons boog diep) en Alfred Birney (De tolk van Java).

De jury wordt voorgezeten door Janine van den Ende en bestaat verder uit Kees ’t Hart (De Groene), Michel Krielaars (NRC), Anna Luyten (School of Arts, Gent) en Marrigje Paijmans (Radboud Universiteit Nijmegen). De shortlist met zes genomineerden wordt bekend gemaakt op 20 maart, de winnaar volgt op 8 mei.

De hele longlist: