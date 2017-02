Focus op het bier en nu

Wanneer je aan yoga denkt, denk je waarschijnlijk aan gezonde lichaamsbeweging, bezinning en het beheersen van lichaam en geest. Niet direct iets dat je ook met het drinken van een pilsje zou associëren. Toch komen deze twee geneugten samen bij bieryoga, een activiteit die voornamelijk in Duitsland en Australië aan populariteit wint.

What a fabulous day. Thanks for the love and the laughs Bieryogis Een foto die is geplaatst door BierYoga (@bieryoga) op 21 Jan 2017 om 10:01 PST

De eerste bieryogasessie werd eind 2015 in Berlijn georganiseerd. In 2016 waaide de activiteit over naar Zwitserland en sinds januari dit jaar zijn er ook evenementen in Melbourne en Sydney geweest.

‘Leuk, maar geen grap’

Volgens de Duitse initiatiefnemers Emily en Jhula is bieryoga leuk, „maar zeker geen grap. Het is de combinatie van een yogales met twee flesjes bier”, vertellen zij op hun website:

„Zowel met yoga als met bier laten mensen al eeuwen hun lichaam en geest ontspannen. De uitgelatenheid die het bier drinken met zich meebrengt en het lichaamsbewustzijn van yoga laten zich in deze stimulerende ervaring uitstekend verbinden.”

Fiets- en hondenyoga

Het is niet de eerste keer dat yoga op creatieve wijze met andere zaken wordt gecombineerd. Eerder deden fietsyoga en hondenyoga hun intrede. Ook hot yoga, waarbij een zaal tot 40 graden wordt verwarmd, duikt op steeds meer plekken op. Voor wie nog een origineel ondernemingsplan zoekt: bieryoga heeft Nederland (nog) niet bereikt.

Bij de sessie, die een uur duurt en 5 euro kost (exclusief consumpties), leren deelnemers basale yoga-oefeningen én aandachtig en gemeenschappelijk drinken. Waar je op moet focussen tijdens de les? „Op het bier en nu. Proost!”

Het tv-programma ‘So tickt Berlin!’ interviewde Jhula en woonde een bieryogasessie bij (Duits gesproken):