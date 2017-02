Fillon biedt excuses aan maar blijft kandidaat

De Franse presidentskandidaat François Fillon is niet van plan zijn campagne stop te zetten. Maar in een persconferentie op zijn hoofdkwartier in Parijs bood hij de Franse kiezers zijn excuses aan voor de “fout” die hij begaan zou hebben door zijn vrouw als parlementair medewerker aan te stellen.

Wat hij deed was legaal, zei hij ten overstaan 200 journalisten, maar gezien de recente reacties van de Fransen niet “moreel”. De door zijn vrouw ontvangen 830.000 euro salaris weigert hij echter terug te betalen. “Mijn vrouw heeft daarvoor gewerkt”, zei hij.

petervermaas Peter Vermaas Wel interessant dat hij zegt dat alles legaal is, maar hij toch zegt een fout te hebben gemaakt die excuses vereisen. 6 februari 2017 @ 15:28 Volgen

Penelope Fillon

Het is niet verboden om als parlementslid familieleden als medewerker aan te stellen, maar zij moeten wel echt werken. Waaruit de werkzaamheden van een parlementair assistent bestaan is echter nergens vastgelegd.

Penelope Fillon hield in zijn kiesdistrict in het departement Sarthe zijn agenda bij en deed ander administratief werk. Haar salaris, dat gemiddeld over alle jaren dat ze werkte volgens Fillon 3.600 euro bruto per maand was, “volledig gerechtvaardigd”, zei Fillon.

In 2007 zei Penelope in een Engels interview waarvan een fragment vorige week op de Franse televisie werd uitgezonden dat ze “nooit” assistent van haar man is geweest. Dat interview is volgens Fillon “uit de context getrokken”. “Ze is nooit mijn ondergeschikte geweest”, verduidelijkte hij.

Na een reeks onthullingen over de vermeende ‘spookbanen’ van zijn vrouw en kinderen, stond Fillon onder druk om uitleg te geven. Terwijl hij na zijn verkiezing in november tot kandidaat van Les Républicains de gedoodverfde volgende president van Frankrijk was, is hij de laatste twee weken onderuit gegaan in de peilingen.