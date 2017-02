Facebook gaat nepnieuws bestrijden in Frankrijk

Facebook lanceert in Frankrijk een initiatief om in aanloop naar de presidentsverkiezingen in april de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan. Daarbij werkt de sociale netwerksite samen met verschillende grote Franse media, meldt Le Monde maandag.

Naast Le Monde zelf, nemen persbureau AFP, France Televisions, France Médias Monde, BFM-TV, 20 Minutes, L’Express en Libération deel aan het initiatief. Franse gebruikers krijgen de mogelijkheid een waarschuwing te plaatsen bij links op Facebook naar verhalen die volgens hen niet op feiten berusten. Verdachte links belanden in een database, waartoe de deelnemende media toegang hebben.

Feitencheck

Zij onderwerpen de berichten vervolgens aan een feitencheck. Als minstens twee media concluderen dat een verhaal in de categorie ‘nepnieuws’ valt, verschijnt er op Facebook een speciale aanduiding bij de link. Daarin staat dat meerdere onafhankelijke partijen het nieuws als onwaar hebben bestempeld. Het algoritme van Facebook zorgt ervoor dat minder mensen het nepnieuws te zien krijgen.

Voor Le Monde-directeur Jérôme Fenoglio was dat reden mee te doen aan het initiatief:

“Het zal voor het eerst mogelijk worden om het algoritme van Facebook te veranderen als er iets niet in de haak is met een bericht.”

Eerder lanceerde Facebook een soortgelijk project in de Verenigde Staten. Na de verkiezingen in dat land afgelopen november, werd de site ervan beschuldigd de uitslag te hebben beïnvloed door niets te doen aan nepnieuws over de presidentskandidaten Donald Trump en Hillary Clinton.

Vorige maand maakte Facebook bekend dat het in Duitsland ter bestrijding van fake news gaat samenwerken met de onderzoeksjournalisten van Correctiv.org. Facebook is van plan in nog meer landen initiatieven op te zetten die op nieuwsgebied feiten van fictie moeten onderscheiden.