Eis: 25 jaar cel voor dubbele moord wietkwekerij Venray

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag in hoger beroep 25 jaar celstraf geëist tegen de medeverdachte van een dubbele moord uit 2006, in een hennepkwekerij in Venray. Geert G. was in 2015 in eerste aanleg veroordeeld tot dertig jaar cel.

Geert G. (nu 42) zou samen met zijn broer Lau G. op 11 mei 2006 Karim Fourkour (19) en Fouad Bendella (23) hebben vermoord. De gebroeders G. betrapten de jongens op heterdaad terwijl zij inbraken in de hennepkwekerij van Lau. Die laatste schoot de slachtoffers in executiestijl dood, nadat Geert G. hen gedwongen had te knielen. Daarna hielp Geert zijn broer bij het wegmaken van de lichamen. Die werden in 2014 gevonden vlakbij een voormalige woning van Lau G. in Arcen.

De rechtbank in Maastricht veroordeelde Geert G. twee jaar geleden tot dertig jaar cel. Hij was volgens de rechters medeschuldig aan de dubbele moord. De strafmaat was opmerkelijk, omdat het OM veertien jaar had geëist. G. ging in beroep. Broer Lau kreeg levenslang. Hij pleegde enkele dagen na het vonnis in zijn cel zelfmoord.

Te streng

Bij het hoger beroep van Geert G., voor het gerechtshof in Den Bosch, bepleitte advocaat-generaal van het OM Peter van Hagen maandag dat de rechtbank in 2015 te streng heeft geoordeeld over de verdachte.

“Het gaat om een heel ernstige strafzaak. Er zijn twee jonge mannen geliquideerd, daar past een hoge straf bij. Maar het OM meent dat de rechtbank onvoldoende rekening heeft gehouden met de rolverdeling. Geert G. was toch ondergeschikt, hij was niet volledig vrij. Een echte medepleger, maar qua strafwaardigheid toch minder.”

Niettemin vindt het OM dat Geert G. een ‘onmisbare schakel’ in de misdaad was.

“Er was sprake van een nauwe en bewuste samenwerking tussen beide verdachten. [...] Verdachte heeft zich voorafgaand aan het vuurwapengebruik niet gedistantieerd. Ook na het schieten heeft hij een wezenlijke bijdrage geleverd door zich met de medeverdachte te ontdoen van de stoffelijke overschotten van de beide mannen.”

Naar verwachting doet het gerechtshof op 13 maart uitspraak.