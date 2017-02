ECB: Trumps deregulering banken kan nieuwe crisis aanwakkeren

Het door Trump getekende decreet over de versoepeling van regels voor banken kan de aanzet zijn tot een nieuwe financiële crisis. Dat heeft de president van de Europese Centrale Bank (ECB) Mario Draghi maandag gezegd in Brussel, meldt Reuters.

Volgens Draghi is het idee van deregulering niet alleen verontrustend maar ronduit gevaarlijk. Het zou het langzame, maar relatief stabiele herstel van de financiële sector kunnen aantasten, zo zegt Draghi:

"Het laatste wat we nu nodig hebben is het versoepelen van de regels. Het idee van het opnieuw creëren van de voorwaarden die aanwezig waren voor de crisis is erg zorgelijk."

De ECB weerlegde tevens de beschuldigingen die de Verenigde Staten uitten aan het adres van de in Frankfurt zetelende bank, over valutamanipulatie. De VS stelden dat de eurozone met de "grof ondergewaardeerde" euro de Verenigde Staten uitbuit.

Volgens Draghi is de economische situatie echter de hoofdoorzaak van de zwakke euro: