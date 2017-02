De kroonprins van ABN Amro die misgreep

Hij gold lange tijd als de kroonprins van ABN Amro. Maar de hoogste baas van de bank werd Chris Vogelzang uiteindelijk niet. Dat werd Kees van Dijkhuizen, de financiële rechterhand van Gerrit Zalm, die begin dit jaar stopte. Er ging een chaotisch opvolgingsproces aan vooraf.

Maandag maakte ABN Amro bekend dat Vogelzang (54) per direct terugtreedt. Volgens het persbericht houdt zijn vertrek verband met een reorganisatie in de top van de bank, die eveneens maandag werd aangekondigd. De raad van bestuur wordt een stuk kleiner, er is nu nog maar plek voor vier bestuurders in plaats van zeven.

Maar het zal niemand verrassen als Vogelzang zelf ook toe is aan iets nieuws. In het persbericht zegt Vogelzang dat hij een „fantastische periode” heeft gehad bij ABN Amro. Maar nu is het volgens hem tijd om het stokje over te dragen en „nieuwe uitdagingen” te zoeken. Of hij al een nieuwe baan gevonden heeft, heeft ABN Amro niet bekendgemaakt.

Gewone zakenjongen

Vogelzang werd in 2009 bestuurder bij ABN Amro. Hij maakte deel uit van het hechte team van oud-minister Zalm dat de bank na de nationalisatie een jaar eerder opnieuw moest opbouwen. Vogelzang was verantwoordelijk voor de consumententak en vermogensbeheer, de afdelingen die binnen het ‘nieuwe’ ABN Amro ontzettend belangrijk zouden worden. Vogelzangs portefeuille was goed voor 70 tot 80 procent van de inkomsten van de bank.

Vogelzang ziet zichzelf als een gewone zakenjongen, een ‘normale’ bankier zonder allures, bij wie zijn werknemers gewoon kunnen binnenlopen. Hij heeft een goed ontwikkeld commercieel gevoel. Dat was volgens kenners van de bank de afgelopen acht jaar een welkome aanvulling op het team van Zalm. Daarbinnen gold verder alleen Joop Wijn als ‘commerciële jongen’. Wijn leidde de zakelijke tak.

Vogelzang werkte in totaal zestien jaar voor ABN Amro. Hij begon zijn loopbaan bij Shell, waarvoor hij in verschillende landen werkte, onder andere in Oeganda. De bedrijfseconoom wilde na zijn studie graag deel uitmaken van „de wereld van Peter Stuyvesant” zei hij eens tegen het Financieele Dagblad.

Ik wilde graag deel uitmaken van de wereld van Peter Stuyvesant

Botsing met Dijsselbloem

Met het oog op de snel veranderende wereld voor banken – klanten regelen hun bankzaken steeds vaker digitaal en het verdienmodel van banken in het algemeen staat onder druk door de komst van nieuwe concurrenten en de ultralage rente – leek Vogelzang voor velen binnen ABN Amro de gedroomde opvolger van Zalm. Begin vorig jaar was informeel dan ook al beklonken dat hij Zalm ging opvolgen, meldden verschillende media, waaronder NRC.

Maar afgelopen zomer bleken Vogelzangs kansen ineens verkeken. Vogelzang had niet de voorkeur van minister Dijsselbloem (Financiën, PvdA), namens de staat nog altijd de belangrijkste aandeelhouder van de bank. Dijsselbloem wilde vooral een bestuursvoorzitter met een sterk ontwikkelde „maatschappelijke antenne”. Hij wilde naar verluidt geen „tweede Ralph Hamers” hebben. Hamers is de baas van ING. Hij staat bekend als voorloper op het gebied van digitaliseren, maar ook als bankenbaas die de afgelopen jaren duizenden werknemers ontsloeg als gevolg van die digitalisering.

Met het vertrek van Vogelzang is het oude, zevenkoppige team van Zalm grotendeels weg. Alleen Van Dijkhuizen, Wietze Reehoorn en Johan van Hall zijn er nog. Joop Wijn kondigde eerder al zijn vertrek aan, hij stopt per 1 mei. Caroline Princen ging eerder ook weg. Er is nog geen nieuwe financieel directeur.

Bij vier bestuurders blijft het dus. Voor Vogelzang en Wijn komen geen opvolgers. Nieuw commercieel talent zal vooral in de lagen onder het bestuur moeten komen. Daar wordt overigens ook gereorganiseerd. Reden voor de reorganisatie - Van Dijkhuizens eerste grote daad – is volgens een woordvoerder dat de bank de afgelopen jaren al op veel fronten veranderingen heeft doorgevoerd – vorig jaar werd er ingegrepen bij de ondersteunende diensten, waarbij tot 1.375 banen verdwijnen. Maar de managementstructuur van de bank bleef „intact”. Ook daar is „vereenvoudiging” en meer slagvaardigheid noodzakelijk, aldus de woordvoerder.