De Haagse Stemming: Boze bruine mannen en ander PvdA-leed

Peilingen vergroten het leed van de PvdA. Denk weet de ‘boze bruine man’ beter aan zich te binden dan Sylvana. En bij de lancering van de Stemwijzer vanmiddag kunnen partijen vast voorsorteren voor de coalitie.

BOZE BRUINE MAN: Denk wordt regelmatig verweten de allochtone variant van de PVV te zijn. Nu blijkt uit een peiling inderdaad dat “de boze bruine man” zich het best bij die nieuwe partij thuisvoelt. Althans, ontevreden mannen van Turkse en Marokkaanse afkomst, zo toont een peiling aan onder 1.792 Nederlanders met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse achtergrond. Dit is vooral slecht nieuws voor de PvdA. Procentueel lijkt de steun voor Denk vrij fors, maar omdat de opkomst onder deze groepen niet hoog is, zou het de partij niet meer dan één zetel opleveren.

Sylvanawatch: En Artikel 1 van Sylvana Simons dan, hoe komt die uit de peiling? Matig. Twee procent van de gepeilde kiezers zou op haar willen stemmen. Mensen die net als zij van Surinaamse afkomst zijn, zeggen voornamelijk op de PvdA te zullen stemmen. Maar op 2 staat bij hen … de PVV. Onderzoekers denken dat die steun vooral onder Hindoestaanse Surinamers te vinden is.

ACHTERBAN: Het blijft ploeteren voor de PvdA, die in een andere peiling afgelopen week vijf zetels zag verdampen alleen omdat de peiler, I&O, zijn weegmethode veranderde. Politiek verslaggever Thijs Niemantsverdriet was in sociaal-democratisch bolwerk Leeuwarden om de achterban van de PvdA te ontmoeten. Met bezorgd lid Theo Douma (70) ging hij langs de deuren. Daar bleek “ontegenzeglijk bereidheid om de partij nog een kans te geven”. Tot verbazing van Douma zelf: “Ik zou nu heel gelukkig moeten zijn. Maar eigenlijk was dit té mooi.”

COALITIEVORMING: Zouden sommige lijsttrekkers gisteren nog even in het eigen verkiezingsprogramma hebben gebladerd om vandaag een gênant moment te voorkomen? Rond het middaguur wordt de Stemwijzer gelanceerd met tien zittende en zeven nieuwe lijsttrekkers. (Grote afwezige - uiteraard - Geert Wilders.) Zij moeten dertig stellingen beantwoorden en dan maar duimen dat de stemhulp ze adviseert op hun eigen partij te stemmen. In 2006 kwam Mark Rutte uit bij D66, memoreert politiek verslaggever Annemarie Kas. Dat was een technische fout, bleek later, maar dat bleef niet hangen. Voorheen gaf de Stemwijzer alleen aan welke partij het beste bij de invuller paste, maar deze keer stelt het programma een top 3 samen. Handig voor de coalitievorming.

ZORGFONDS POPULAIR: Trouw liet onderzoeken hoe kiezers tegen de zorg en de zorgplannen van verschillende partijen aan kijken. Een meerderheid van 57 procent wil terug naar een systeem waar de overheid in plaats van de zorgverzekeraars de zorg regelt. Het eigen risico daarentegen, wat verschillende partijen beloven af te schaffen, vinden ze niet zo erg. Twee op de drie heeft liever een eigen risico dan een hogere maandelijkse premie.

HENKCHECK: Henk Krol en feiten, het blijft een moeilijke combinatie. De populariteit van 50Plus lijkt er niet onder te leiden dat hij vaak met ‘alternatieve cijfers’ over bijvoorbeeld pensioenen komt. Juist daarom irriteert het zijn politieke tegenstanders mateloos. D66-Kamerlid Steven van Weyenberg en de jongeren van D66 zaten gisteren klaar voor Buitenhof om elk woord van Krol op Twitter aan een #henkcheck te onderwerpen. Ook de FNV Jongeren mengde zich in de strijd. Maar Krol werd vooral in de uitzending efficient aangepakt. Door zijn oude baas, VVD-pensionado Hans Wiegel.

WAT WIJ LEZEN: Jesse Klaver heeft meer dan zijn witte overhemden met opgestroopte mouwen afgekeken van Noord-Amerikaanse progressieve leiders, dat is bekend. Maar onderdeel van zijn strategie is ook: laat journalisten achter de schermen kijken. Het AD maakte zaterdag een boeiende reportage over de mensen rond de ‘Jessias’, zijn make-up en zijn knuffels.

WAT WIJ VOLGEN: Het boze buitenland is een groot campagnethema en vanmiddag gaan de buitenlandwoordvoerders van zeven partijen in een uitverkochte Balie met elkaar in debat over Trump, Poetin en Erdogan. Politiek verslaggever Mark Kranenburg is erbij.

QUOTE VAN DE DAG

“In de wandelgangen ging het tussen Kamerleden vaak over oplossingen, maar zodra de camera aan stond, was dat weg. Dan kwamen de verwijten, werd het een toneelspel met grote woorden.”

Kamerlid Astrid Oosenbrug (PvdA) vertelt in de Volkskrant waarom ze gedesillusioneerd de politiek verlaat.