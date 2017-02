Daar komt de bruid: 165 jaar liefde en conflict

Ze werd de “verlegen bruid” genoemd in kranten over de hele wereld. Erfgename Mary Landon Baker verliet in de jaren ’20 meermaals haar verloofde Allister McCormick. Niet de saffieren Cartier verlovingsring kon haar overhalen, noch de duizenden wachtende gasten op de eerste bruiloft, of de 100.000 dollar aan trouwgeschenken. Maar verlegen was de bruid niet: tegen de tijd dat ze overleed had zij maar liefst 65 huwelijksaanzoeken gekregen.

Kranten schreven in hun sociale katern graag over dit soort liefdesdrama’s. De pagina met trouwaankondigingen van The New York Times werd meer dan anderhalve eeuw enthousiast gelezen.

In de serie Committed, kijkt The New York Times terug op “165 jaar liefde (en conflict)” in haar trouwaankondigingen. De blogposts vertellen intrigerende, opbeurende en soms hartverscheurende verhalen. De eerste islamitische bruiloft die werd afgedaan als ‘fake news’; koppels die massaal besloten te trouwen aan het begin van de Tweede Wereldoorlog en een vrouw die aan de kist van haar overleden man met hem trouwde. Of een scene die rechtstreeks uit Game of Thrones lijkt te komen. Toen gooide een onbekende dader giftig arsenicum door het eten van gasten op een bruiloft.

Toch zijn de verhalen niet slechts verwonderlijk of vermakelijk. Ze geven een beeld van een samenleving in beweging, twee eeuwen lang. Zo vertelt de meest recente blogpost over het 60-jarige huwelijk van een de eerste zwarte koppels die een trouwaankondiging kregen in The New York Times, in juni 1956.

Jewelle Taylor Gibbs, een extraverte en geëngageerde jonge vrouw, trouwde toen met haar “stille intellectueel” James Lowell Gibbs Jr. Zij was de enige zwarte student in haar klas en zou later de eerste zwarte professor antropologie op universiteit Stanford worden. Met haar bruiloft op de befaamde trouwpagina in de New York Times werd zij weer pionier. De nu 83-jarige Jewelle kijkt terug op haar bruiloft:

“We waren ons ervan bewust dat deze redactionele beslissing symbolisch was en de veranderende raciale verhoudingen in Amerika markeerden.”