‘Brexit heeft negatieve invloed op Brits bedrijfsleven’

Meer dan de helft van de bestuurders van Britse topbedrijven zegt dat het Brexit-referendum al negatieve invloed heeft gehad op hun bedrijf. Tegelijkertijd is het merendeel wel overtuigd dat hun onderneming de afscheiding van de Europese Unie zal overleven, blijkt uit een rapport dat het Ipsos MORI-instituut maandag gepubliceerd heeft.

In totaal nam het instituut 114 interviews af onder andere met directeuren en bestuursvoorzitters. 58 procent gaf aan dat de Brexit al haar tol heeft geëist. Twee derde van de geïnterviewden zei actie ondernomen te hebben om het vertrek uit de Europese Unie op te vangen, bijvoorbeeld door de verschillende scenario’s voor de toekomstige relatie tussen Groot-Brittannië en Brussel uit te werken.

Lange termijn

Wel zei meer dan 30 procent van de bedrijfstop ook positieve effecten van de Brexit te verwachten binnen vijf jaar. Op de lange termijn denkt minder dan de helft van de geïnterviewden dat de Brexit negatieve invloed zal blijven hebben op hun bedrijf. Tien procent overweegt met het bedrijf naar het buitenland te verhuizen. Binnen de huidige Brexit-onderhandelingen vinden bestuurders vooral het behoud van geschoolde arbeidskracht, en de bescherming van vrije handel en de Europese interne markt belangrijk.

“Onze jaarlijkse enquête geeft een uniek inzicht op wat het bedrijfsleven denkt van de Brexit. Helaas lijkt het erop dat dit land de pijn van de economische onrust van het vertrek uit de EU al voelt”, reageert Ben Page, de voorzitter van Ipsos MORI, in een verklaring.

Merrill Lynch

Sinds het Verenigd Koninkrijk tijdens een referendum vorig jaar besloot de EU te verlaten wordt er veel gespeculeerd over de consequenties voor de Britse economie. Ondanks grote zorgen van experts en het bedrijfsleven heeft de tweede bank van de Verenigde Staten Merrill Lynch ondanks nog laten weten op zoek te zijn naar een nieuw Brits hoofdkantoor in Londen, wat gezien wordt als een teken van vertrouwen in de toekomst van Groot-Brittannië.