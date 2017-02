Betsy DeVos lijkt het te redden, met graatmager mandaat

Als de Senaat dinsdag met 51 stemmen tegen 50 de benoeming van Betsy DeVos tot minister van Onderwijs goedkeurt, treedt zij aan met een graatmager mandaat. Voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis is de stem van de vicepresident nodig om een ministerskandidaat door de Senaat te krijgen. Alle 48 Democraten stemmen tegen DeVos. Maar ook twee Republikeinen braken met de partijlijn en verklaarden zich tegen haar. Daarom is de stem van Mike Pence nodig om de 50-50-patstelling te doorbreken.

Democraten roken afgelopen dagen een overwinning – het tegenhouden van een Republikeinse kandidaat – en probeerden nog één Republikein te bewegen tegen de partijlijn in te gaan, om zo de 59-jarige DeVos te blokkeren. Vakbonden en progressieve onderwijsorganisaties belden ondertussen Congresleden plat met oproepen tegen haar.

Waarom wekt een onderwijsminister zo veel weerstand? Dat heeft te maken met het gepolariseerde onderwijsdebat in de VS, maar ook met Betsy DeVos zelf.

DeVos is een miljardair uit Michigan, spil van de plaatselijke parij-elite, die met haar man Richard, erfgenaam van het verkoopbedrijf Amway, miljoenen dollars aan Republikeinse stichtingen en politici gaf. Als minister zal ze de leiding krijgen over publiek onderwijs, van peuteropvang tot universiteit. Maar haar expertise bestaat vooral uit het doel dat zij en haar man met hun donaties nastreven: private lagere scholen die in principe meer vrijheid hebben om christelijk onderwijs te geven.

Democraten zien DeVos daarom als een ideologisch verblind lichtgewicht. Republikeinen vinden haar een solide conservatief en een kundig netwerker. „Ze is slim, stevig en gepassioneerd als het gaat om zeggenschap geven aan ouders, vooral ouders met een laag inkomen.” zei Jeb Bush die met haar werkte aan onderwijshervorming in Florida.

Tijdens haar hoorzitting in de Senaat maakte DeVos het er voor zichzelf niet beter op. Ze bleek cruciale wetgeving rond hoger onderwijs niet te kennen. Toen haar gevraagd werd of ze vond dat scholen wapenvrije zones moesten zijn, iets waar Republikeinen vanaf willen, begon ze een verhaal over een school in Wyoming die zich moest kunnen beschermen tegen grizzlyberen.

Afgelopen weekend zei vicepresident Mike Pence dat hij het „een eer” vindt om met zijn stem DeVos toch benoemd te krijgen.