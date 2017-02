Atleten mogen voorlopig niet van nationaliteit wisselen

De internationale atletiekfederatie IAAF heeft besloten per direct geen nieuwe aanvragen te behandelen van sporters die van nationaliteit willen veranderen. Dat maakte de federatie maandag bekend. Volgens de IAAF is het huidige systeem gevoelig voor misbruik.

De president van de federatie, Sebastian Coe, zegt dat de huidige regels “niet meer geschikt zijn” en dat een speciale werkgroep nog voor het einde van het jaar nieuwe regels zal opstellen.

De sport is volgens Coe kwetsbaar voor misbruik omdat in de atletiek nationale teams het tegen elkaar opnemen. Hamad Kalkaba Malboum, lid van de federatie, noemt de huidige praktijk zelfs een groothandel voor “Afrikaans talent aan de hoogste bieder”. Volgens Malboum begrijpen veel jonge atleten niet dat ze hun nationaliteit inruilen als ze van team wisselen.

De beslissing heeft volgens de federatie geen gevolgen voor de vijftien aanvragen die al in behandeling zijn genomen.

Schorsing Russische atleten

Verder besloot de atletiekfederatie de schorsing van Russische atleten aan internationale wedstrijden voorlopig te handhaven. Het is onwaarschijnlijk dat de schorsing voor november wordt opgeheven. Dit betekent dat Russische atleten deze zomer nog niet kunnen deelnemen aan de wereldkampioenschappen in Londen.

Volgens het IAAF wordt er, ondanks enkele productieve ontmoetingen met de Russen, aan veel voorwaarden nog niet voldaan. Zo moet het testen van de atleten plaatsvinden zonder incidenten of moeilijkheden.

Sebastian Coe zei in het persbericht:

“Schone atleten zijn door hun nationale systeem in de steek gelaten. We moeten ervoor zorgen dat zij beschermd worden en dat deze bescherming de rest van de wereld het vertrouwen geeft dat er sprake is van een gelijk speelveld als de Russen terugkeren.”

De Russische atleten kregen de schorsing opgelegd nadat uit een rapport van de mondiale antidopingbureau WADA in juli bleek dat in de Russische atletiek op grote schaal met dopingcontroles werd gefraudeerd. Volgens het bureau zou tijdens de Olympische Spelen van Sotsji in 2014 de Russische overheid zelfs de sporters zelfs hebben voorzien van doping. Als gevolg van de schorsing mochten de atleten niet deelnemen aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.