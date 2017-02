ABN AMRO snoeit in toplagen management

ABN AMRO gaat een reorganisatie doorvoeren in zijn bovenste bestuurslagen. Dat heeft de bank maandagmorgen bekend gemaakt. Het aantal leden van de Raad van Bestuur en de directie gaat terug van negentien naar negen.

Ook de senior managementlaag onder het hoogste bestuur van de bank moet flink inkrimpen. Van de honderd managers die daar nu werken, blijven er veertig over. ABN AMRO-CEO Kees Dijkhuizen, die op 1 januari Gerrit Zalm opvolgde, licht het besluit toe:

“De substantiële veranderingen in de bancaire sector in het algemeen en binnen onze bank in het bijzonder, vormen voor ons de aanleiding om een nieuwe topstructuur aan te kondigen. In de afgelopen jaren is het aantal medewerkers van de bank aanzienlijk minder geworden maar is de omvang van het senior management onveranderd gebleven.”

200 miljoen

Vorig jaar september kondigde ABN AMRO aan tot 2020 tussen de 975 en de 1.375 banen te schrappen. In november kwamen er daar nog eens 1.500 bovenop. De bank snijdt in zijn personeelsbestand om te besparen in de operationele kosten. Daar moet 200 miljoen euro op worden bespaard, liet ABN in augustus weten.

Met de reorganisatie komt ook een einde aan de carrière van Chris Vogelzang (54) bij ABN AMRO. Hij kwam er in 2000 in dienst, en maakte sinds april 2009 deel uit van de Raad van Bestuur. Hij gold als kandidaat om Zalm op te volgen als CEO. Vogelzang treedt per direct terug als bestuurder en gaat zich ‘richten op zijn toekomst buiten de bank’.