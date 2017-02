97 techbedrijven noemen inreisverbod “onwettig”

97 techbedrijven, waaronder Google, Apple en Facebook, hebben zondagnacht een gezamenlijke verklaring ingeleverd bij de rechtbank die de komende week beslist over Trumps inreisverbod. Volgens de bedrijven is het verbod schadelijk voor hun activiteiten, een van de redenen waarom het inreisverbod vrijdag onwettig werd verklaard.

De komende dagen beslist de rechter over het hoger beroep dat het Witte Huis heeft aangespannen tegen het opheffen van het reisverbod. Met de brief - een zeldzame samenwerking tussen een groot aantal techbedrijven - laten de bedrijven zien sterk gekant te zijn tegen een mogelijke terugkeer van het verbod.

Eerder klonk ook al kritiek vanuit de bedrijfstak, maar die was nog nooit zo sterk als nu. Andere grote namen die meedoen zijn Netflix, Microsoft, Twitter, Uber, Mozilla en Kickstarter. Bij dit soort bedrijven, veelal gevestigd in Silicon Valley, is het inreisverbod hard aangekomen. Veel van hen hebben grote aantallen immigranten in dienst. In de brief stellen ze dat immigratie en economische groei “intiem verbonden” zijn.

‘Schadelijk voor bedrijven’

Een rechter in de staat Washington oordeelde vrijdag dat het inreisverbod opgeheven moest worden. Een van de redenen die daarvoor werd gegeven was dat het decreet van Trump schadelijk is voor Amerikaanse bedrijven. Ook werd gesteld dat niet goed onderbouwd was waarom de regering precies de zeven landen uitkoos die getroffen werden door het verbod.

Opvallend genoeg doet de grote webwinkel Amazon niet mee aan de brief. Eigenaar Jeff Bezos heeft echter wel gezegd dat hij tegen het inreisverbod is. Waarom hij niet meedoet aan de brief is onduidelijk.