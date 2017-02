’7 procent Australische priesters pleegde misbruik’

7 procent van de Australische priesters wordt ervan beschuldigd sinds 1950 seksueel misbruik te hebben gepleegd. 4.444 mensen zeggen de afgelopen 35 jaar te misbruikt bij 1.000 katholieke instituten. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de commissie die sinds 2013 onderzoek doet in Australië naar het misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk, meldt persbureau AP. De cijfers zijn bekend gemaakt tijdens een hoorzitting.

De commissie - de hoogste vorm van onderzoek die de Australische overheid kan uitvoeren - voerde gesprekken met duizenden slachtoffers. Eerder was al duidelijk dat de schaal waarop het misbruik heeft plaatsgevonden zeer groot was, maar nu zijn de eerste statistieken bekend gemaakt.

Het misbruik zou zijn gepleegd door ongeveer 2.400 priesters. Bijna 1.900 daarvan zijn geïdentificeerd. In sommige bisdommen zou maar liefst 15 procent van de priesters zich schuldig hebben gemaakt aan misbruik. Binnen bepaalde katholieke broederordes lag dat percentage soms nog hoger. Bij de Orde van Sint Johannes van God zou 40 procent van de priesters misbruik hebben gepleegd. De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers was 10,5 voor meisjes en 11,5 voor jongens.

Niet alleen kerk

Opvallend is dat de commissie eigenlijk niet specifiek onderzoek doet naar misbruik binnen katholieke instituten, maar naar de reacties van alle autoriteiten op kindermisbruik in het algemeen over de afgelopen decennia. 37 procent van de gesprekken die de commissie voerden waren echter gerelateerd aan de kerk.

Francis Sullivan, die namens de Katholieke Kerk in Australië het onderzoek volgt, reageerde emotioneel op de uitkomsten. “Deze cijfers zijn onverdedigbaar. De reactie van de kerk op het misbruik is een enorme mislukking geweest. Als katholieken laten we nu beschaamd onze hoofden hangen.” Volgens The Guardian heeft de belangrijkste advocaat die de commissie bijstaat, Gail Furness, echter gezegd dat de kerk slecht heeft meegewerkt en veel documenten niet heeft verstrekt.

Het volledige rapport komt vermoedelijk tegen het einde van het jaar uit. Enkele hoge Australische katholieken worden de komende tijd nog gehoord over de reactie van de kerk op het misbruik. De Australische kardinaal George Pell is eerder al gehoord.