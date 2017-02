Peiling: ‘Boze bruine man’ stapt over van PvdA naar Denk

Decennialang stemden ‘Nieuwe Nederlanders’ trouw op de PvdA. Maar dat zou bij de komende Tweede Kamerverkiezingen weleens in één klap afgelopen kunnen zijn. Met name Turkse en Marokkaanse Nederlanders stappen massaal over op de nieuwe partij Denk, zo blijkt uit een niet eerder gepubliceerde peiling.

De kansen van Denk waren tot nu toe lastig in te schatten, omdat Nederlanders met een migrantenachtergrond ondervertegenwoordigd zijn in de panels van opinieonderzoekers. Nu is er voor het eerst een peiling die een beeld geeft van de kansen van de partij van de voormalige PvdA’ers Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk.

Onderzoeksbureau Opiniehuis vroeg voor de Etnobarometer aan 1.792 Nederlanders met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse achtergrond op welke partij ze op 15 maart denken te gaan stemmen. De resultaten, die maandag verschijnen, zijn goed nieuws voor Kuzu en Öztürk – en slecht nieuws voor PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher.

40 procent

Volgens de peiling wil 40 procent van de Turkse Nederlanders straks op Denk gaan stemmen, en slechts 17 procent op de PvdA. Van Nederlanders van Marokkaanse komaf kiest 34 procent voor Denk, tegen 15 procent voor de PvdA. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 stemde nog 43 procent van de Nieuwe Nederlanders op de PvdA.

„Waar de PVV de partij is van de boze blanke man, zou je kunnen zeggen dat Denk de partij is van de boze bruine man”, zegt onderzoeker Aziz el Kaddouri van Opiniehuis. Volgens hem zijn potentiële Denk-stemmers overwegend jong, hoogopgeleid en ondernemend. „Ze voelen zich in de steek gelaten door VVD en PvdA. Ze zeggen: we doen ons best, en toch wordt steeds gesuggereerd dat onze integratie mislukt is.” Veel ondervraagden, zegt El Kaddouri, vinden Denk „een jonge, frisse partij die de taal van Nieuwe Nederlanders spreekt.”

Slecht nieuws

Ook op een ander vlak bevat de peiling van Opiniehuis slecht nieuws voor de PvdA. Volgens de ondervraagden is Jesse Klaver van GroenLinks namelijk de meest aansprekende lijsttrekker, gevolgd door Alexander Pechtold (D66) en Tunahan Kuzu (Denk).

Opvallend is ook dat 14 procent van de Surinaamse Nederlanders overweegt op de PVV te gaan stemmen. „Zij zijn geen moslims, dus onder een deel van hen speelt angst voor islamisering een rol, net als verdringing op de arbeidsmarkt door nieuwkomers”, zegt El Kaddouri.

Volgens de Etnobarometer zijn de Nieuwe Nederlanders op dit moment goed voor bijna zeven Tweede Kamerzetels.