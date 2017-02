Lieke vindt het zo cool van zichzelf dat ze bevriend is geraakt met de Keniaanse Mario, dat ze, nu hij bij haar logeert, overal met hem wil pronken. Ze kent hem van een internationaal residentietoernooi, een grappige, zachtaardige jongen. Op het moment is hij voor een wedstrijd in Nederland en geniet hij van alles waar Lieke hem mee naartoe neemt. Vanavond is dat een verjaardagsfeestje, en op dat feestje raakt Mario in gesprek met Christa.

Lieke kent Christa alleen vanuit de verte, en heeft eerlijk gezegd nooit behoefte gehad om nader kennis te maken, omdat ze altijd, nou ja, nogal aanwezig is. Ze heeft een soort charme, waar veel mensen gevoelig voor zijn, zodat ze altijd in het middelpunt staat.

Eerst verbaast het Lieke dat Christa op zo’n rustig iemand als Mario afstapt, maar al snel begrijpt ze hoe het zit. Christa blijkt plannen te hebben voor een Afrikareis. En nu vraagt ze Mario om tips.

„Ja”, hoort Lieke haar zeggen. „Die kant was ik inderdaad van plan op te gaan.” Ze zou graag in Kenia een beetje door hem rondgeleid worden. „Lieke heeft, neem ik aan, je mailadres.”

Een paar maanden later vraagt Christa om Mario’s gegevens. Het liefst zou Lieke die haar niet geven. Ze is bang dat Christa van Mario’s gastvrijheid misbruik maakt. Hij zal alles willen doen om haar een leuke tijd te bezorgen, en Christa lijkt haar zo egocentrisch, dat ze zich alles zal laten aanleunen, zonder te begrijpen dat bijvoorbeeld restaurantprijzen voor hem al gauw astronomische bedragen zijn.

De avond dat Lieke hem ontmoette, was er in hun groep ook een dochter van een miljonair, die anderen drankjes voor zich liet halen. „O, ik moet nu echt een sigaret”, zei ze op zeker moment, en onmiddellijk was Mario opgestaan om sigaretten te gaan kopen. Maar de volgende dag had hij geen geld meer gehad voor de lunch, zodat Lieke hem moest trakteren. Lieke vond het typisch Afrikaans.

Let een beetje op, zou Lieke tegen Christa willen zeggen. Maak geen misbruik van zijn gastvrijheid, laat hem niet alles voor je betalen. Maar ze kan dat natuurlijk niet zeggen. Het zou zijn alsof ze Christa van ongevoeligheid verdenkt, en dat ze van Afrikanen vindt dat ze niet in staat zijn hun eigen grenzen aan te geven.