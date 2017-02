Verdachte van aanval Louvre weigert te praten bij verhoor

De man die ervan verdacht wordt vrijdag met een kapmes militairen bij het Louvre in Parijs aan te vallen, heeft zondagochtend geweigerd te praten tijdens zijn eerste verhoor. Dat meldt persbureau AP op basis van het Franse Openbaar Ministerie.

Het is vrijwel zeker dat het gaat om de 29-jarige Egyptenaar Abdullah al-Hamamy, maar zijn identiteit moet nog formeel worden vastgesteld door de Franse autoriteiten door een DNA-test. De aanvaller raakte vrijdag zwaargewond nadat hij door agenten werd met vier kogels werd neergeschoten in het winkelcentrum onder het museum. Hij had kort daarvoor geprobeerd soldaten aan te vallen met de messen, terwijl hij “Allahu Akbar” riep. Een soldaat raakte daarbij gewond.

Terroristische aanslag

De Franse president Hollande noemde de daad een terroristische aanslag, en het Louvre bleef tot zaterdag gesloten. Zaterdag was de verdachte weer aanspreekbaar, waarop de politie besloot hem zondagochtend te verhoren. Dat draaide echter op niks uit.

De vader van al-Hamamy zei eerder op zaterdag dat hij niet geloofde dat zijn zoon een terrorist was. Hij zou een normaal leven leiden met zijn zoon en vrouw in de Verenigde Arabische Emiraten. De vader sprak wel zijn vertrouwen uit in het Franse rechtssysteem en ging ervan uit dat de waarheid achterhaald zou worden.