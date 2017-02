Turkije arresteert vierhonderd vermoedelijke leden IS

De Turkse politie heeft zondag vierhonderd vermoedelijke leden van terreurgroep Islamitische Staat gearresteerd. Dat melden Turkse media volgens AFP. De gearresteerden zijn vooral niet-Turken.

De arrestaties werden uitgevoerd bij een reeks invallen in het hele land. Zo’n 150 verdachten werden opgepakt in de stad Sanliurfa, in het zuidoosten van het land en zestig personen in hoofdstad Ankara. Ook zijn er invallen gedaan in Istanbul, het nabijgelegen Kocaeli en in het westen van de provincie Izmir. In Izmir zijn minstens acht mensen gearresteerd die een terroristische aanslag zouden voorbereiden.

Strijd tegen IS

Turkije heeft de strijd tegen IS sinds 2014, toen de terreurgroep begon met een reeks aanslagen in het land, verhevigd. De terreurgroep eiste vorige maand de verantwoordelijkheid op voor de aanslag tijdens Oud en Nieuw in een nachtclub in Istanbul, waarbij 39 mensen omkwamen.

Daarnaast is Turkije vorig jaar augustus begonnen met de operatie Eufraat-schild, vanwege de terreurdreiging van IS en andere groepen, zoals de Syrisch-Koerdische militie YPG. NRC-correspondent in Turkije Toon Beemsterboer daarover:

“De operatie werd ‘Eufraat-schild’ gedoopt. Daaruit bleek dat Turkije nog een ander, belangrijker doel had: Koerdische troepen terugdringen ten oosten van de Eufraat.”

Bij de grootschalige politie-operatie zondag zouden onder meer een jachtgeweer, vuurwapens en boeken van FETO, de Fethullah Gülen-beweging, in beslag zijn genomen. Gülen, die in de Verenigde Staten in ballingschap leeft, wordt door Turkije gezien als het brein achter de mislukte staatsgreep op 15 juli 2016. Bij de couppoging kwamen 248 mensen om en raakten ongeveer 2.200 mensen gewond. Turkije arresteerde sindsdien tienduizenden mensen.