Restjesrecepten

We moeten met zijn allen minder eten, oordeelde het RIVM twee weken terug. Dat is niet alleen goed voor onze gezondheid, maar ook voor het milieu. De productie en consumptie van eten en drinken zorgt voor zo’n grote uitstoot van broeikasgassen, dat we anders onze klimaatdoelstellingen niet halen. Gelukkig kunnen we daadwerkelijk met minder eten leven, liet het RIVM zien. Nederlanders verspillen namelijk jaarlijks 47 kilo voedsel per persoon, omgerekend zo’n 150 euro.

Het lijkt bijna geen toeval meer dat dinsdag, twee weken nadat het RIVM het rapport presenteerde, er een nieuw boek uitkomt met de titel Lekker koken met restjes. Nu zou auteur Daisy Scholte best contact kunnen hebben met de betrokken overheidsdiensten: ze was in 2013 al het gezicht van een campagne van het Voedingscentrum tegen voedselverspilling. Ook bracht ze eerder een restjeskookboek uit dat ruim 15.000 keer verkocht werd. Dat ze zichzelf ‘kliekjeskoningin’ noemt, is dus niet compleet misplaatst.

Ik vermoed dat er in Scholtes boek meer tips over het bewaren van voedsel staan dan recepten met restjes. Ze behandelt bijna elke eetsituatie: het Kerstdiner of Paasontbijt, de lunch op kantoor of een diner in een restaurant.

Haar tips gaan over groente, fruit, brood en zuivel, de producten die we het meest weggooien, en voor bijna alles heeft Scholte een oplossing: feta en mozzarella bewaar je langer in een bakje met wat water. Citroenen houd je goed als je het sap via een gaatje in de schil uitknijpt, en dat dan afsluit met een prikker.

Koken met restjes heeft de naam niet moeilijk te zijn: je gooit meestal alles in een pan of ovenschaal en bakt of warmt het vervolgens even op. Ook de recepten van Scholte zijn simpel, maar ze bevatten veel variatie en zo nu en dan zelfs originele vondsten. Een taart van oud brood en strooigoed van de Sint, kroketten van overgebleven patat, of een burger van te veel risotto maken het aantrekkelijk om met je restjes aan de slag te gaan.

Maak iets leuk en mensen zullen het sneller van je overnemen; dat heeft Scholte goed begrepen. Dat zij zelfs een verkeerd besteld gerecht toch opeet omdat het anders weg wordt gegooid, verwacht ze gelukkig niet van ons. Ze hoopt wel dat we 40 kilo restjes opeten in plaats van verspillen. Dat zou met dit kookboek best weleens kunnen lukken.