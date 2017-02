The sky is the limit in Kerkrade

Is het surrealisme? Een nieuwe buitenlandse eigenaar die zich vanuit Dubai per privéjet heeft verplaatst naar de ereloges van het Parkstad Limburg Stadion, daar wordt achtervolgd door camera’s en nieuwsgierige supporters, op een persconferentie meteen kenbaar maakt dat hij met Roda JC de Champions League in wil, terwijl pal voor zijn neus een van de meest klassieke linksbacks van Nederland negentig minuten lang op zijn tanden moest bijten om overeind te blijven tegen de veel wendbaardere spelers van Ajax. Ja, dat is surrealistisch.

Aan Ard van Peppen (31) ligt het niet. Een bijter is hij, die zich in de marge van de eredivisie onderscheidt met een fijne trap en een sterk staaltje onverzettelijkheid. Betrouwbaar en degelijk. Maar Europees topvoetbal? „Laten wij onszelf eerst maar even richten op handhaving in de eredivisie”, zegt Van Peppen na de nederlaag tegen Ajax (0-2). „Wij moeten vooral niet bezig zijn met de ambitie van de eigenaar. Bovendien: ik heb helemaal geen kijk op de strategieën die hij voor ogen heeft.”

De link met voetbal van de hoogste orde ligt niet voor de hand bij een gesprek met welke Roda-speler dan ook, ware het niet dat dit wel de ambitie is van de man die sinds vorige week mede-eigenaar is van de club. Een geldschieter uit de jetset van de emiraten, genaamd Aleksei Korotaev, die naar topvoetbal streeft op een plek waar supporters momenteel al blij zijn wanneer spelers koempelmentaliteit tonen: door het stof gaan, vies worden. Zoals al die mannen onder de grond. Daar begint het mee.

Ter ere van het lokale mijnwerkersverleden hangt er boven de trappen die naar skyboxen leiden een reusachtige panoramafoto van een verlichte mijnschacht. Dat is Roda, zei oud-trainer Huub Stevens altijd, wanneer hij zijn spelersgroep voor een stukje levenservaring meenam in de diepte. In de Mijnstreek geen glamour.

Met dank aan de buurman

Maar het voetbal verandert. En Roda mogelijk ook. In navolging van Vitesse en ADO Den Haag is de club, deels, in handen gekomen van een buitenlandse investeerder die plannen heeft om de club in zijn geheel over te nemen. Door zijn komst kon Roda deze winter negen nieuwe spelers aantrekken, van wie er één in de basis stond tegen Ajax, dat door doelpunten van Davy Klaassen en Amin Younes met 2-0 won. Doel is binnen vijf jaar de Champions League te halen, zei Korotaev. Maar de eerste stap is een begroting van 20 miljoen euro. Nu bedraagt die krap 6 miljoen euro.

De overname kwam tot stand via zijn buurman in Dubai. Dat is fiscaal jurist en Roda-fan Stijn Janssen uit Spaubeek, die vernam dat Korotaev een club wilde overnemen en opperde dat hij voor Roda zou kiezen. Zo geschiedde.

De dertigjarige Korotaev heeft een deel van de aandelen overgenomen van hoofdaandeelhouder Frits Schrouff, de Limburgse ondernemer die zo weinig op de voorgrond treedt dat je zou vergeten dat de club van hem is. Schrouff, rijk geworden door in de jaren zestig als een van de eerste ondernemers in Nederland Aziatisch voedsel te importeren, is mediaschuw, mijdt de netwerkende meute in de skybox en loopt altijd meteen door naar zijn vaste plek op de tribune, tussen de gewone supporters. Wat geldt voor hem gold ook voor de investering die textielmiljonair Nol Hendriks in de club deed: meer gunst dan business.

Korotaev is een ander type. Exotischer, in de brede betekenis van het woord. Wanneer hij zondag trots het supportershome wordt ingeleid door directeur Wim Collard, trekt hij veel bekijks. De Zwitser met Russische roots valt op. Breedgeschouderd, strak in kostuum, een getrimd baardje over een strakke kaaklijn. Een galante bokser tussen de ruige harde kern van Roda. Korotaev oogt onwennig bij de tientallen verzoeken om een foto. „Dit bezoek is ook niet gepland”, benadrukt Collard. „Anders had het hier helemaal volgestaan.”

Door de drukte is er voor een gesprek geen tijd. Korotaev, die onder meer bedrijven heeft in de IT-sector, vertelt dat het een bijzondere dag voor hem is en dat hij op zoek is naar een appartement in Limburg. Naast hem verschijnt een man die zich voorstelt als Casanova. Hij blijkt de persoonlijke assistent van Korotaev te zijn. „Antoine Casanova, nice to meet you.”

Bij de KNVB hebben ze vrijdag kennisgemaakt met Korotaev. Hij kwam daar zijn plannen toelichten en voldeed daarmee aan de informatieplicht van de KNVB. De bond is niet tevreden met die regeling, omdat deze toetsing pas na de overname plaatsvindt. „Vanaf volgend jaar willen we dat de licentiecommissie ook vooraf een clubovername kan beoordelen”, zegt een woordvoerder.

Typisch Derksen

Vrijdag werd Korotaev door Roda gepresenteerd op een persconferentie waar ook een bijzondere adviseur werd voorgesteld: Nicolas Anelka. De Franse oud-spits van onder meer Arsenal kent Korotaev uit Dubai en zag heil in het project-Roda. Hij zal een adviserende rol spelen bij de jeugdopleiding. „Stel je voor dat je Nicolas Anelka straks tegenkomt op straat”, zei de verslaggever van 1Limburg ’s avonds in het lokale journaal. „Gewoon hier in Kirchroa.”

In de talkshow Voetbal Inside werd de overname diezelfde avond vooral bespot. „Een gekkenhuis”, noemde analist Johan Derksen de club. „Die man moet niet denken dat als hij tien miljoen neergooit dat hij dan meedoet om de titel.”

Typisch Derksen, vinden sommige supporters van Roda. „Je kon wel voorspellen dat ze ons belachelijk gingen maken”, zegt steward Herman van der Laan. „Maar waarom zouden we het geen kans geven? Veel slechter dan het de laatste jaren gaat, kan het toch niet gaan.”