Talent Schulting (19) haalt als eerste Nederlandse goud bij wereldbeker

Suzanne Schulting heeft als eerste Nederlandse vrouw een wereldbekerwedstrijd in het shorttrack gewonnen. De 19-jarige Friezin won zondag in Dresden de 1.500 meter.

Schulting haalde dit seizoen al enkele keren het podium, maar won nog nooit. In de finale nam ze met nog vier ronden te gaan de leiding en stond die niet meer af. Met twee vuisten in de lucht vierde ze de eerste individuele gouden plak. De Koreaanse Noh Ah Rum pakte zilver voor de Canadese Valérie Maltais.

Zaterdag al zilver

De overwinning van Schulting was de bekroning voor een uitstekende slotdag van de Nederlandse ploeg. Schulting haalde met de vrouwenploeg ook goud op de relay. Zaterdag had de talentvolle shorttrackster al zilver gehaald op de 1.000 meter.

Bij de mannen was er succes voor Sjinkie Knegt. De oud-wereldkampioen won zondag in Dresden de 1.500 meter. Het was zijn derde zege op dit nummer dit seizoen, na overwinningen in Calgary en Salt Lake City.

Ook Rianne de Vries haalde het podium. Zij haalde zaterdag zilver op de 1.500 meter. Voor haar was het eerste individuele medaille in de wereldbeker.