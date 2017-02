Protesten in Roemenië ondanks intrekken corruptiewet

„We zijn ontwaakt!” lazen tienduizenden jubelende demonstranten zaterdag op een laserprojectie vlakbij het kantoor van de Roemeense premier Sorin Grindeanu in Boekarest.

De sociaaldemocraat had net de intrekking aangekondigd van een noodverordening die honderden politici en andere hooggeplaatsten dreigde te beschermen tegen vervolging voor corruptie.

De wetswijziging, die gevallen van ambtsmisbruik waarbij de schade minder dan 200.000 lei (44.000 euro) bedraagt, voortaan uit het strafrecht zou halen, had de woede van de bevolking gewekt.

Volgens het kabinet ging het om een eenvoudige aanpassing om het strafwetboek in overeenstemming brengen met uitspraken van het hooggerechtshof. Maar in de praktijk dreigde de maatregel de strijd van corruptie-aanklagers te verlammen tegen politici die hun positie misbruiken.

Grootste straatprotesten

Sinds dinsdag demonstreerden honderdduizenden Roemenen verspreid over het hele land tegen de verordening. Het ging om de grootste straatprotesten sinds de val van het communisme in 1989. „Het lijkt wel alsof Roemenië in tweeën gebroken is,” verklaarde Grindeanu zaterdag. „Mijn laatste wens is om daar getuige van te zijn.”

De capitulatie van de regering is een spectaculair succes voor de overwegend jonge demonstranten uit stedelijke gebieden. En een gunstig teken voor de Europese Unie. Die oefent sinds de Roemeense EU-toetreding in 2007 druk uit op Boekarest, via een bijzonder toezichtsmechanisme voor justitiële hervormingen en corruptiebestrijding.

Een aantal EU- en NAVO-landen waaronder Nederland, de Verenigde Staten en Duitsland, stelden in een gezamenlijke verklaring dat de acties van het kabinet „de Roemeense vooruitgang met betrekking tot de rechtstaat en de strijd tegen corruptie van de afgelopen tien jaar ondermijnd hebben.”

Centraal in de aanpak van fraude staan de aanklagers van het anti-corruptieagentschap DNA. Met honderden succesvolle onderzoeken naar corruptie op hoog niveau, groeide het agentschap uit tot een van de meest doortastende en geliefde instellingen in het land.

Ernstige inschattingsfout

De regeringscoalitie van het sociaaldemocratische PSD en het kleinere centrum-rechtse ALDE, beging een ernstige inschattingsfout door die populaire strijd tegen corruptie in de wielen te rijden, zegt Razvan Chiruta, onderzoeksjournalist bij dagblad Romania Libera.

De motieven voor hun manoeuvre liggen voor de hand. PSD-leider Liviu Dragnea, die geen premier kon worden na een eerdere veroordeling voor poging tot stembusfraude, staat momenteel zelf terecht voor ambstsmisbruik met financiële schade onder 44.000 euro.

Zondagavond gingen weer tienduizenden mensen de straat op om het ontslag van de regering te eisen. Het kabinet beraad zich op een aangepaste versie van de wet. Een man in Boekarest vatte op een bord de stemming samen met een verwijzing naar de PSD-leider: „We don’t beLIVIU”.