Neergestoken medewerker tbs-kliniek overleden

De medewerker van een tbs-kliniek die vrijdagmiddag werd neergestoken door een patiënt, is overleden aan zijn verwondingen. Dat heeft de kliniek, De Kijvelanden in Poortugaal, bij Rotterdam, zondag bekendgemaakt.

De 44-jarige dader werd kort na de aanval opgepakt door de politie. Er is zowel een strafrechtelijk als een intern onderzoek gestart naar het incident. De verdachte wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris, meldt het OM Rotterdam. Het motief van de dader is nog onbekend.

Het slachtoffer was 25 jaar oud en werkte nog niet lang bij de kliniek.

Vaker geweldsincidenten

Volgens het jaarverslag van De Kijvelanden komen vaker geweldsincidenten voor in de tbs-kliniek. In 2015 heeft elf keer geweld plaatsgevonden tussen patiënten en twaalf keer tussen een patiënt en een medewerker.

Deze cijfers liggen flink hoger dan in de vier jaar daarvoor. Wel geeft de kliniek aan dat sneller aangifte wordt gedaan van geweldsincidenten naar aanleiding van wijzigend landelijk aangiftebeleid. Het jaarverslag over 2016 is nog niet gepubliceerd.