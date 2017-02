Kameroen wint Afrika Cup ten koste van recordhouder Egypte

Kameroen heeft zondagavond de Afrika Cup gewonnen. Het nationale elftal van de Belgische coach Hugo Broos won met 2-1 van Egypte in de Gabonese hoofdstad Libreville.

Kameroen, nu voor de vijfde keer kampioen, stond voor het eerst sinds 2008 weer in de finale. Eerder won het land in 1984, 1988, 2000 en 2002. De halve finale ging donderdag ten koste van Ghana (2-0).

Invallers scoren

Halverwege stond Egypte nog op voorsprong. Mohamed Elneny, middenvelder van Arsenal, opende na 22 minuten de score. In de tweede helft wist Kameroen te domineren. Verdediger Nicolas N’Koulou, een invaller, maakte de gelijkmaker na een uur spelen met een strakke kopbal.

Het winnende doelpunt kwam in de 89ste minuut op naam van Vincent Aboubakar. Hij was aan het begin van de tweede helft ook als invaller in het veld gekomen. Op het laatste moment voorkwam Aboubakar verlenging.

De finaleplaats voor de “Ontembare Leeuwen” was al opvallend omdat maar liefst acht Kameroense internationals afhaakten voor het toernooi, onder wie Liverpool-ster Joel Matip, Eric Maxim Choupo-Moting van Schalke 04 en Ajax-doelman André Onana.

Egypte, recordhouder met zevenvoudig titels, won in de halve finale van Burkina Faso na strafschoppen. Zelf scoorde Egypte niet vaker dan eens per duel.

De doelman van Egypte, El Hadary, bewees zich door twee strafschoppen te stoppen. El Hadary (44) won de Afrika Cup al vier keer. Pas in de halve finale tegen Burkina Faso incasseerde hij zijn eerste tegendoelpunt van dit toernooi.

Confederations Cup

Burkina Faso won met 1-0 van Ghana zaterdag in de strijd om de derde plek. De Afrika Cup wordt elke twee jaar georganiseerd. In 2019 is Kameroen gastheer.

Door de Afrika Cup te winnen heeft Kameroen ook het laatste ticket bemachtigd voor de Confederations Cup komende zomer. Kameroen komt in groep B met Chili, Australië en wereldkampioen Duitsland. In Groep A zitten gastland Rusland, Nieuw-Zeeland, Portugal en Mexico.

In 2003 deed Kameroen ook mee aan de Confederations Cup. Toen bereikte het zelfs de finale, maar die werd overschaduwd doordat de Kameroense middenvelder Marc-Vivien Foé een hartaanval kreeg tijdens de halve finale en overleed.