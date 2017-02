Feyenoord wint sober en volwassen van FC Twente

Feyenoord heeft in de titelstrijd opnieuw geen fout gemaakt. De koploper in de eredivisie versloeg FC Twente met 2-0 in Enschede en houdt vijf punten voorsprong op Ajax. De overwinning kwam pas een kwartier voor tijd tot stand, een binnentikker van Eric Botteghin op aangeven van Eljero Elia. Vijf minuten voor tijd bracht topscorer Nicolai Jørgensen zijn seizoenstotaal op vijftien met een knappe goal, een hard schot in de korte hoek na een slordigheid in de Twentse defensie.

Het zijn lepe, moeizame, noodzakelijke overwinningen op weg naar het heilig doel: een volgestroomde Coolsingel. Feyenoord-coach Van Bronckhorst had de van de Afrika Cup teruggekeerde Karim El Ahmadi meteen weer in de basis opgesteld. Dat ging ten koste van de multi-inzetbare Jens Toornsta, slachtoffer van zijn flexibiliteit. Pech voor hem. Op rechts ook geen plek voor Toornstra. Wel Steven Berghuis, die met een voorzet op verdediger Botteghin de grootste kans voor Feyenoord in de eerste helft tot stand bracht.

Geblokt met de kont

FC Twente trok tot twee keer toe counterend via Fredrik Jensen de Feyenoord-defensie uiteen, maar de grensrechter voorkwam met het vlagsignaal voor buitenspel in beide gevallen serieuze dreiging. Het dichtst bij een openingstreffer voor de Tukkers was Dylan Seys, maar zijn half-volley van een meter of elf werd geblokt met de kont van de sterk verdedigende Terence Kongolo. De 0-0 bij rust deed recht aan de krachtsverhouding, al kreeg Feyenoord meer en meer vat op de Twentse ploeg.

Maar van wie moest het komen bij de koploper? Eljero Elia maakte vorige week tegen NEC (4-0) nog het verschil met een assist en een goal voor rust, maar zondagmiddag kon hij het de 19-jarige rechtsback Hidde ter Avest amper moeilijk maken. Net toen de vroegtijdige gang naar de dugout zich aandiende - invaller Bilal Basacikoglu stond al klaar aan de zijlijn - was daar ineens de sleepbeweging van Elia. In een flits, een kwartier voor tijd, stoof hij langs zijn man, schoof de bal hard door het doel, waar Botteghin stond: 1-0.

Volwassen, geroutineerd, sober

Waar vorige week NEC met snelle spelverplaatsingen in moordend tempo werd platgespeeld, bracht Feyenoord zondag te lang te weinig verrassing en variatie. Mislukte schoten van El Ahmadi, Kongolo, Rick Karsdorp oogden moedeloos. Jørgensen stond tot aan de 1-0 geïsoleerd, kundig bewaakt door FC Twente-captain Stefan Thesker en zijn kompaan Joachim Andersen. Het middenveld van FC Twente, de motor van de ploeg met Mateusz Klich en Kamohelo Mokotjo als zuigers, kan zich op goede dagen, blijkt nu, meten met het vaak bejubelde Feyenoord-hart Tonny Vilhena/El Ahmadi. Een patstelling dus die vijf kwartier aanhield.

Het was duidelijk: FC Twente ging niet zomaar opzij. Toen de Enschedeërs in een niet eens zo’n grijs verleden meer dan leuk meededen in de Nederlandse top en op koers lagen voor de eerste landstitel in het bestaan, liet Feyenoord zich op een voorjaarsdag in 2010 eens willoos omver blazen. Nu de Rotterdammers de landstitel meer dan ooit deze eeuw te verspelen hebben, werd die ‘gunst’ niet terugbetaald in Enschede. Feyenoord moest het helemaal zelf doen, en dat deed het. Volwassen, geroutineerd, in sobere stijl: karakter.

Tienerlijst

De statistiek die deze week door databureau Opta de wereld in werd geslingerd gaf een fraai beeld hoe het Feyenoord dit seizoen menens is. Slechts 9 minuten speeltijd waren er dit seizoen voor een tiener, zijn naam is Mo El Hankouri en dat was in augustus. FC Twente, noodgedwongen verjongend in crisistijd, topt de tienerlijst met tot zondag 4.479 minuten voor spelers onder twintig, vele uren meer dan nummer twee Ajax met 2.838 minuten.

Feyenoord hoopt nu op kracht en ervaring de resterende speelrondes uit te spelen, met vijf punten voorsprong op Ajax en acht op PSV. Vijf vaders in de selectie, twee WK-finalisten (Elia en Kuijt) en (zondagmiddag althans) zes basisspelers van 28 en ouder. Zij waren gezamenlijk verantwoordelijk voor de slechtste serie wedstrijden uit de clubgeschiedenis – vorig seizoen rond deze tijd. Zeven nederlagen achtereen, negen op rij niet gewonnen - dat schept een band.

De KNVB-beker maakte toen veel goed. Dit seizoen is niets minder dan de titel het doel, iets was sinds de winterstop ook als zodanig gecommuniceerd wordt. Wellicht komt de misstap, maar dan nog: er is veel verbeelding voor nodig om dit nog fout te zien gaan. In Enschede is weer een stap gezet.