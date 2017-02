FC Twente onderzoekt spandoek met ‘Kosovo is Serbia!’

FC Twente gaat onderzoeken wie verantwoordelijk is/zijn voor een spandoek, dat tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord omhoog werd gehouden. Dat meldt de club op zijn website. Op het spandoek was de tekst “Kosovo is Serbia!” te zien.

Het spandoek werd kort voor rust verwijderd. Dat moment was zorgvuldig gekozen “in verband met mogelijk escalatie”, volgens FC Twente. Het doek hing over de reling van Vak P, waar de supporterskern zit. Politieke statements zijn van de UEFA en KNVB niet toegestaan in stadions.

Celina en Bunjaki Kosovaarse nationaliteit

Kosovo heeft zich afgescheiden van Servië, maar Servië weigert Kosovo te erkennen als soevereine staat. Spanningen tussen de twee landen namen toe toen in januari in Kosovo een Servische trein werd tegengehouden met dezelfde tekst als op het spandoek.

Het conflict liep hoog op: de Servische premier Aleksandar Vucic liet de trein tegenhouden, nadat de Kosovaarse regering bijzondere politie-eenheden had afgevaardigd naar de grens. EU-buitenlandvertegenwoordiger Federica Mogherini haalde de presidenten en premiers van Servië en Kosovo naar Brussel voor vervroegde ‘Belgrado-Pristina-onderhandelingen’.

In de selectie van FC Twente zitten twee spelers met een Kosovaarse achtergrond: Bersant Celina en Enis Bunjaki. De 19-jarige Bunjaki werd afgelopen week op de slotdag van de transferperiode toegevoegd aan de selectie. Hij heeft zowel de Duitse en Kosovaarse nationaliteit en speelde enkele wedstrijden als international van Kosovo.

Celina zat op de tribune tijdens de wedstrijd. Hij is geschorst wegens een rode kaart tijdens de wedstrijd van vorige week tegen PEC Zwolle. Hij ergerde zich flink aan het spandoek en maakte dat duidelijk met een bericht op zijn Instagram-account:

“Prachtige club en geweldige fans, maar voor de individuen die dit hebben gedaan, heb ik geen respect.”