Dertien doden door lawine in Pakistan

Bij een lawine in Chitral, een stad in het noorden van Pakistan, zijn zaterdagavond dertien mensen om het leven gekomen. Dat melden Pakistaanse autoriteiten volgens persbureau AP. Vijf huizen raakten onder de sneeuw bedolven.

Volgens de Pakistaanse krant Dawn zouden onder de slachtoffers zes kinderen zijn. Volgens de politie zijn nog enkele mensen vermist en hebben de autoriteiten reddingsoperaties opgetuigd om eventuele overlevenden te vinden.

In het noorden van het land was de laatste tijd veel sneeuw gevallen. Daarom waren volgens de krant Dawn de afgelopen dagen al verschillende families geëvacueerd naar een veiliger gebied. Niet iedereen had het gebied verlaten.

Lawines komen in het noorden van Pakistan redelijk vaak voor. In dit deel van het land zijn een groot aantal gletsjers.