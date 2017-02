Brand in massagesalon in China doodt 18 mensen

Bij een brand in een voetmassagesalon in het oosten van China zijn achttien mensen omgekomen. Dat meldt de Chinese staatsomroep CCTV, volgens persbureau AP. De brand brak zondagmiddag uit in de regio Tiantai, in de kustprovincie Zhejiang.

Twee anderen raakten gewond. Verder geeft CCTV nog geen details. Hoe de brand heeft kunnen uitbreken is nog niet bekend.

Tiantai:



Branden met een dodelijke afloop zijn niet zeldzaam in China, waar veiligheidsvoorschriften vaak niet worden nageleefd en branduitgangen regelmatig geblokkeerd zijn, schrijft persbureau Reuters.