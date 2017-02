Beckham’s onderbroek

Het was geen leuke week voor David Beckham. Zijn halve leven heeft hij met succes de onbaatzuchtige filantroop uitgehangen, maar opeens is een aantal gelekte e-mails voldoende om hem te ontmaskeren als een berekenende huichelaar. Dit bleek zaterdag in NRC uit een artikel van Hanneke Chin-A-Fo, Hugo Logtenberg en Merijn Rengers.

Zijn reactie op dit nieuws was tot dusver niet overtuigend. Hij liet zijn woordvoerder verklaren dat de mails verouderd zijn, uit hun context geciteerd of zelfs vervalst; voorbeelden werden niet gegeven. Ook werd vermeld dat hij meer dan vijftien jaar veel heeft betekend voor het charitatieve werk van Unicef. In een eigen verklaring bevestigde Unicef dat Beckham ook uit eigen middelen veel heeft bijgedragen.

Dit alles wordt volgens mij door niemand betwist, het zijn alleen de intenties van Beckham die dankzij de gelekte mails minder zuiver blijken. Uit die mails verrijst een verwende, zelfingenomen celebrity die het charitatieve werk gebruikt om zijn imago op te krikken.

In dat verband zag ik op internet nog een andere ontluisterende mail. Beckham zou fanatiek azen op een ridderorde. In de mail wijst hij een lagere onderscheiding boos af: „Unless it’s a knighthood fuck off.” Dit lijkt op zijn gedrag bij een reis naar Cambodja, waar hij een zes-sterrenhotel eiste.

Beckham is met een geschat vermogen van 335 miljoen euro een van de rijkste inwoners van het Verenigd Koninkrijk, rijker zelfs dan koningin Elizabeth. Hoe is dat mogelijk? Ik moet bekennen dat ik hier, ook als voetballiefhebber, voor een raadsel sta om de simpele reden dat ik hem altijd een nogal overschatte voetballer heb gevonden. Zeker, hij was een goede middenvelder die kan bogen op een mooie, internationale carrière. Alleen – er zijn zoveel van dat soort spelers geweest.

Het hoge, patriottische woord moet er nu maar eens uit: Willem van Hanegem en Johan Neeskens waren veel betere middenvelders dan Beckham. Van Hanegem was creatiever, Neeskens agressiever – beiden waren bepalender voor hun elftal dan Beckham. Gaat het om de invloed op het internationale voetbal, dan was Johan Cruijff veel belangrijker dan Beckham. In sportief opzicht heeft Cruijff aanzienlijk meer bereikt. Toch is Beckham beroemder en rijker geworden. How come? (Ik hoop dat ze deze column ook in het buitenland lezen)

Het klinkt oneerbiediger dan ik bedoel, maar het heeft vermoedelijk sterk te maken met zijn onderbroek. Ik citeer het voornoemde NRC-artikel: „..en ziet hij er goed uit in zijn onderbroek.”

Beckham gaat door voor uiterst sexy. Ik kan dat minder goed beoordelen, ook omdat ik veel langer heb gestaard naar zijn ruim veertig tatoeages dan naar zijn onderbroek. Wat er in die onderbroek zit, geloof ik wel, maar dat een volwassen man zijn gezonde huid tot in zijn nek verduistert met kitscherige, moeilijk verwijderbare inkttekeningen kan ik niet verklaard krijgen.

Is Beckham misschien een sprankelende persoonlijkheid? Zou dát het zijn? Ik raad iedereen aan wat interviews met hem op te zoeken. Niet één interessante gedachte, uitspraak of analyse. David Beckham is een van de saaiste voetballers die er ooit geweest zijn. Hoe vol zijn onderbroek ook mag zijn, als mens is hij de vleesgeworden leegte.