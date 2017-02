Anelka in Kerkrade

Nicolas Anelka gaat deze week op zoek naar een optrekje in Kerkrade. De voormalige spits van Frankrijk, Real Madrid en Arsenal wil zich gaan vestigen in de Limburgse stad. In Dubai woonde Anelka naast de puissant rijke Russische Zwitser Aleksej Korotaev. De zakenman is sinds kort de suikeroom van Roda JC en gaat 15 tot 20 miljoen in de club steken. Hij vroeg zijn vriend Anelka mee te gaan als ‘voetbaladviseur’.

Op de persconferentie in de catacomben van het Limburgse stadion gaf Anelka korte antwoorden op vragen van de pers.

Waarom Holland? „Het land van Seedorf, Bergkamp, Van Persie, Overmars.”

Roda JC? „Great club, ik wil helpen!”

Kerkrade? „Mooie stad.”

Anelka zat gisteren op de tribune bij de thuiswedstrijd tegen Ajax. Hij droeg een designbril met grote glazen in een donker montuur. Serieuze blik. Anelka heeft volgens de geldschieter een haviksoog: „Binnen vijf seconden ziet Nicolas of iemand kan voetballen.”

Na de wedstrijd keek Anelka niet gelukkig.

En toch, het gaat echt hé-le-maal goed komen met de Limburgse club, verzekerde de nieuwe mede-eigenaar. Hij beloofde vijftig jaar te financieren en zei dat Roda JC binnen vijf jaar in de Champions League speelt.

Dit is de injectie die de regio nodig had. Weg met de werkloosheid, de vriendjespolitiek en het gesjoemel.

Let’s make Kerkrade great again!

Een dezer dagen wordt aan de twee nieuwkomers uitgelegd wat die hamer en houweel achterop het clubshirt te betekenen hebben. Korotaev ziet vast wel een handeltje in ouderwetse kolen. Schalie of aardgas? Nee, de mijnen worden heropend. Kompels kunnen met de rammellift afzakken in de Domaniale Mijn en de Willem-Sophia.

Bukken, bikken en na het werk onder de douche het gruis afschrobben met arbeiderszeep.

Anelka bracht tijdens een wedstrijd in Engeland ooit de quenelle, door sommigen gezien als een omgekeerde Hitlergroet. In Limburg gaat Anelka zijn leven beteren. In de kleedkamer, vlak voor een wedstrijd, komt uit de keel van de Fransman de gelukbrengende mijnwerkersschreeuw: ‘Glückauf!’

De ex-stervoetballer is gewend te slapen in Dubai, Madrid, Londen. Wereldsteden waar het licht nooit uitgaat. In Limburg kan het pikkedonker en eenzaam zijn. Maar de buren zullen hem helpen een snackbar te vinden; Anelka moet aan het zuurvlees, met appelmoes en frietjes.

Limburgse supporters gingen de afgelopen dagen al veelvuldig op de foto met de twee redders in nood. De voorzitter van Roda JC beseft dat er met argwaan naar de nieuwe ontwikkelingen wordt gekeken. „We liggen natuurlijk onder een exorbitant vergrootglas.”

De KNVB heeft de duim opgestoken naar het Limburgse sprookje. Wie wil dromen, denkt aan een dronken Anelka in hartje Kerkrade na een Champions League-overwinning op Barcelona. Wie nuchter wil blijven, doet er goed aan Roda JC te zoeken in het rechterrijtje van de competitiestand.

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.